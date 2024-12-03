Honor Magic 7 RSR Porsche Custom Edition также будет использовать новую архитектуру изображения.

В конце октября компания Honor представила два своих ежегодных флагманских смартфона: Honor Magic 7 и Honor Magic 7 Pro. Недавно стало известно, что в этом месяце выйдет третья модель серии - Honor Magic 7 RSR Porsche Custom Edition, которая обещает принести значительные инновации в сферу мобильной фотографии.

Одной из ключевых особенностей Honor Magic 7 RSR Porsche Custom Edition является использование датчика OmniVision OV50K в основной камере. Этот датчик, выпущенный в марте текущего года, является первым в мире смартфонным датчиком изображения, использующим технологию TheiaCel. OV50K отличается своим высоким динамическим диапазоном, близким к уровню человеческого глаза, и способен захватывать изображения с 50 миллионами пикселей, размером пикселя 1,2 микрона, и оптическим форматом 1,3 дюйма. Датчик OV50K поддерживает несколько передовых функций, включая объединение пикселей «четыре в одном», функцию четырëхфазного обнаружения (QPD), встроенный алгоритм восстановления пикселей и другие инновационные технологии. Эти особенности обеспечивают исключительную качество изображений и расширяют возможности мобильной фотографии.

Honor Magic 7 RSR Porsche Custom Edition также будет использовать новую архитектуру изображения, которая была анонсирована генеральным директором Honor Terminal Co., Ltd., Чжао Мином. В прямом эфире он объявил о разработке нового алгоритма изображения под названием «King», который будет иметь новые прорывы в съëмке телеобъективами и портретной фотографии. Этот алгоритм будет выпущен вместе с кастомизированной версией Honor Magic 7 RSR Porsche, что обещает значительное улучшение качества фотографий. Кроме того, смартфон получит обновленный экран и поддержку спутниковой связи, что будет немного отличаться от предыдущих флагманов Honor. Новый фиолетовый цвет, известный как Provence Purple, также станет частью дизайна этой модели, что добавит ей эксклюзивный и стильный вид.

Что касается технических характеристик, Honor Magic 7 RSR Porsche Custom Edition будет оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обеспечит высокую производительность и эффективность. Смартфон также получит большую батарею с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и 80 Вт беспроводную зарядку. Экран смартфона будет представлен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1280p, а также он будет иметь микроизогнутость. И кроме ранее указанного основного сенсора, в данном смартфоне будут установлены 200-мегапиксельный перископический телефотообъектив и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.