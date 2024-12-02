Компания Honor проведëт мероприятие по запуску новых устройств 2 декабря в 19:00 по местному времени.

Сегодня, 2 декабря 2024 года, компания Honor проведёт глобальную конференцию по выпуску новых продуктов, где официально представит смартфоны серии Honor 300. Эта серия включает в себя три модели: Honor 300, Honor 300 Pro и флагманский Honor 300 Ultra. И в преддверии запуска инсайдер опубликовал некоторые подробности касательно версии Ultra.

Honor 300 Ultra будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,0 ГГц. Этот процессор отличается восьмиядерной архитектурой 1+5+2, графическим процессором Adreno и кэш-памятью третьего уровня объемом 12 МБ. Также он будет обладать OLED-экраном с высоким разрешением 1,5K и ультразвуковой 3D-отпечаток. Кроме того, устройство будет иметь стекло Honor Ju Rhino, которое обеспечит дополнительную защиту от царапин и ударов. Система камер в Honor 300 Ultra является одной из ключевых особенностей устройства. Она включает в себя тройную заднюю камеру с 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельной перископической телекамерой и дополнительной двойной камерой.

Honor 300 Ultra может получить батарею ёмкостью 5300 мА*ч, которая поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 100 Вт. Кроме мощного процессора, высококачественного экрана и продвинутой системы камер, Honor 300 Ultra также поддерживает технологию спутниковой связи. Устройство также имеет пластиковую среднюю рамку.