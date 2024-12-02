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СтарыйДед
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
Vivo продолжит усердно работать над улучшением изображения в следующем году, представив ряд новых технологий и функций.

После выпуска серии vivo X200, которая включает модели vivo X200, vivo X200 Pro и vivo X200 Pro mini, многие фанаты бренда начали с нетерпением ждать появления нового устройства, в частности vivo X200 Ultra. Хотя официальной информации о vivo X200 Ultra ещё нет, существующие данные от инсайдеров позволяют сделать некоторые выводы о том, чего можно ожидать от будущего флагмана. 

Одним из наиболее ожидаемых улучшений в vivo X200 Ultra может стать технология стабилизации видеокадра. Согласно последним новостям, vivo активно работает над этой технологией, которая должна обеспечить более стабильное и качественное видео, особенно в динамичных сценах. Помимо стабилизации видеокадра, vivo, вероятно, введёт уникальные функции записи видео, которые будут фокусироваться на более естественной и реалистичной записи видео. Это может включать в себя улучшенную обработку цвета, контрастности и детализации, что сделает видеозаписи более живыми и реалистичными.

Также компания тестирует данный смартфон с экраном от китайского производителя. Что может сказаться не только на качестве, но и на ценообразовании данного устройства. 

Судя по предыдущим моделям, vivo X200 Ultra, вероятно, будет оснащён датчиком Sony LYT818, который уже использовался в некоторых версиях vivo X200 Pro. Этот датчик известен своими высокими характеристиками и способностью обеспечивать отличное качество изображения. В дополнение к основному сенсору, можно ожидать улучшенного перископического телеобъектива и сверхширокоугольного объектива, которые будут модифицированы и модернизированы для лучшей фотографии и видеосъëмки. Перископический телеобъектив в vivo X200 Ultra может быть переименован в HPX с упором на полнофокусную фото- и видеосъемку.

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