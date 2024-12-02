При этом его показатели производительности лучше, чем у Snapdragon 8 Gen2, и слабее, чем у Snapdragon 8 Gen3.

В мире мобильных технологий происходит постоянное совершенствование и инновации, и скоро появится несколько интересных обновлений в линейке процессоров Qualcomm. Qualcomm недавно анонсировала ребрендинг своей флагманской серии чипсетов, представив Snapdragon 8 Elite. Этот чипсет построен на архитектуре второго поколения Oryon CPU и изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу. Ключевые особенности включают в себя значительно улучшенный графический движок Adreno 760, усовершенствованный нейронный процессор Hexagon и новую версию пакета беспроводных подключений FastConnect 7900.

Помимо Snapdragon 8 Elite, готовится ещё одна интересная модель - Snapdragon 8s Extreme Edition. Этот чипсет, известный также как Snapdragon 8s Elite, имеет кодовое название SM8735. Согласно информации от инсайдера, производительность Snapdragon 8s Extreme Edition находится между уровнями Snapdragon 8 Gen2 и Snapdragon 8 Gen3. В тестах AnTuTu она показывает результаты от 1,6 до 2 миллионов баллов, что ниже, чем у Snapdragon 8 Gen3, но выше, чем у Snapdragon 8 Gen2. Ожидается, что первая партия смартфонов с этим чипом будет представлена в апреле следующего года. Некоторые модели могут оснащаться сверхбольшими батареями ёмкостью 7000 мА*ч. И серия Xiaomi Civi 5, которая планируется к выпуску в первом квартале следующего года, вероятно, будет использовать этот новый чипсет. Поскольку Xiaomi Civi 4 Pro уже использует Snapdragon 8 Gen3, переход на Snapdragon 8s Extreme Edition выглядит логичным шагом.