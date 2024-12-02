Судя по цифре «2502» в номере модели, можно предположить, что устройство может быть выпущено в феврале 2025 года и будет представлять собой глобальную версию («G»).

Недавно зарубежные СМИ раскрыли интересную информацию о будущем выпуске нового телефона от популярного бренда REDMI. На платформе сертификации Европейской экономической комиссии (ЕЭК) появилась новая модель под номером «2502FRA65G» с номером уведомления о сертификации «KZ0000009346». Сертификация будет действовать до 31 декабря 2034 года. Цифра «2502» в номере модели позволяет предположить, что новый смартфон может быть выпущен в феврале 2025 года. Буква «G» в конце номера модели указывает на то, что это будет глобальная версия устройства. На данный момент, кроме информации о сертификации ЕЭК, других конкретных подробностей о новом телефоне REDMI нет.

Также REDMI недавно официально представила серию REDMI K80 на внутреннем рынке. Одним из ключевых устройств этой серии является REDMI K80 Pro, который оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite и независимым чипом дисплея D1. Этот смартфон также отличается прямым OLED-экраном с разрешением 2K, технологией затемнения постоянного тока с полной яркостью и технологией круговой поляризации света. Камера REDMI K80 Pro впечатляет своей комбинацией: два 50-мегапиксельных объектива и один 32-мегапиксельный объектив. Ёмкость аккумулятора достигает 6000 мА*ч, а устройство поддерживает быструю проводную зарядку 120 Вт и беспроводную быструю зарядку 50 Вт.

Помимо серии REDMI K80, компания также представила ряд других новых продуктов, включая серию REDMI Smart TV X 2025, наушники REDMI Buds 6 Pro и смарт-часы REDMI Watch 5. Серия REDMI K80 уже показала впечатляющие результаты, побив рекорд продаж предыдущей серии REDMI K за первый день: за один день было продано более 660 000 единиц.