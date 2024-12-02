Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Неизвестный смартфон от компании REDMI прошëл сертификацию EEC и появится в феврале следующего года
Судя по цифре «2502» в номере модели, можно предположить, что устройство может быть выпущено в феврале 2025 года и будет представлять собой глобальную версию («G»).

Недавно зарубежные СМИ раскрыли интересную информацию о будущем выпуске нового телефона от популярного бренда REDMI. На платформе сертификации Европейской экономической комиссии (ЕЭК) появилась новая модель под номером «2502FRA65G» с номером уведомления о сертификации «KZ0000009346». Сертификация будет действовать до 31 декабря 2034 года. Цифра «2502» в номере модели позволяет предположить, что новый смартфон может быть выпущен в феврале 2025 года. Буква «G» в конце номера модели указывает на то, что это будет глобальная версия устройства. На данный момент, кроме информации о сертификации ЕЭК, других конкретных подробностей о новом телефоне REDMI нет.

Также REDMI недавно официально представила серию REDMI K80 на внутреннем рынке. Одним из ключевых устройств этой серии является REDMI K80 Pro, который оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite и независимым чипом дисплея D1. Этот смартфон также отличается прямым OLED-экраном с разрешением 2K, технологией затемнения постоянного тока с полной яркостью и технологией круговой поляризации света. Камера REDMI K80 Pro впечатляет своей комбинацией: два 50-мегапиксельных объектива и один 32-мегапиксельный объектив. Ёмкость аккумулятора достигает 6000 мА*ч, а устройство поддерживает быструю проводную зарядку 120 Вт и беспроводную быструю зарядку 50 Вт.

Помимо серии REDMI K80, компания также представила ряд других новых продуктов, включая серию REDMI Smart TV X 2025, наушники REDMI Buds 6 Pro и смарт-часы REDMI Watch 5. Серия REDMI K80 уже показала впечатляющие результаты, побив рекорд продаж предыдущей серии REDMI K за первый день: за один день было продано более 660 000 единиц.

#смартфон #смартфон 2024 #redmi #смартфон 2025 #redmi k80 #redmi k80 pro #redmi k #смартфон redmi #redmi k80 и k80 pro
+
Написать комментарий (0)
Опубликованы цены сменных комплектующих для Redmi K80 и Redmi K80 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
1
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
7
Reuters: Киев хочет получить от НАТО приглашение в альянс уже на следующей неделе
5
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
1
Представлены iQOO Neo10 и Neo10 Pro с игровым чипом Q2
+
Глава MI6 сообщил об использовании опыта спецопераций для оказания помощи Украине
+
Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился впечатлениями о новом универсале Lada Iskra
+
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
1
Defense Express: ВСУ обнаружили Starlink на российском беспилотнике «Герань-2»
1
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
Военно-морские силы Украины приняли решение сменить окраску катерного состава
+
GSC Game World выпустила патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправляющий около 650 багов
4
Серия смартфонов Samsung Galaxy 24 оказалась на 17% популярнее предшественников
+
Израиль планирует сохранять военное присутствие в секторе Газа в течение многих лет
1
Смартфоны Oppo следующего поколения будут оснащены аккумуляторами емкостью до 7000 мАч
+
Флагманы Huawei Pura 80 получат особую камеру-перископ
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Электромобиль Renault Scenic E-Tech представлен в России
+
Кипр обсуждает с США возможность вступления в НАТО
2

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
31
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
11
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
204
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
2
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
21
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
10
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
01:17
ФАБ-3000 всё равно какого цвета каски у НАТОвских военных
Новая глава «Евродипломатии» допустила отправку натовских «миротворцев» на Украину
ark-bak
01:12
Да ему там осталось - Маск займет его место. Имхо
Трамп требует от членов БРИКС перестать разрабатывать новую мировую валюту
Backardi
01:03
ага, тут большинство топит за амуди, позорники, с болтярой амудешным во рту, а амуди им так вставляло что аж русский язык с сайта убрала
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Kaabar
00:53
Именно так. Вступить одной ножкой, натыкать баз, перевооружиться, а там и ратифицировать 5 статью дело пяти минут. Вот только СВО началось именно с этого. И они думают, что РФ опять поверит
Зеленский готов на вступление Украины в НАТО без применения 5-й статьи устава альянса
Axel Maz
00:52
Жди, это уже не актуальная тема...
ASRock заявляет о повышении быстродействия Core Ultra 200S в играх после установки свежей версии PPM
32Влад32
00:37
Мне очень страшно читать такие статьи.
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
Kaabar
00:36
Толстосумы все бабки ввалили в ВПК, половина товаров в США со значком "сделано в Китае" и он думает, что люди обрадуются повышению цен в 2 раза, пока раскачается промышленность США, да еще при давлени...
Трамп требует от членов БРИКС перестать разрабатывать новую мировую валюту
32Влад32
00:32
Закроет рынок? Ну пусть попробует.
Трамп требует от членов БРИКС перестать разрабатывать новую мировую валюту
Iliokrat Romanov
00:19
Не играй. Больно ты им нужен. Игра уже продемонстрировала значимость российского рынка т вопреки всем словам про провал без русских, вышла в огромный плюс и неплохие оценки 😂
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Сергей Кучеров
00:17
А к старым картам, снятым с производства(например 4090) эти производственные мощности каким боком относятся? Ведь карты снятые с производства не занимают производственных линий))) Это же и так понятно...
Nvidia официально заявила о будущем дефиците RTX 5000 в 2025
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем