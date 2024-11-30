Смартфоны будут работать с технологией проводной зарядки Oppo SuperVOOC мощностью 80 Вт.

В последнее время в индустрии смартфонов наблюдается значительный прогресс в разработке батарей с увеличенной ёмкостью, и компания Oppo, кажется, готовится сделать очередной значительный шаг в этом направлении. Информация, исходящая от надёжных источников, таких как Digital Chat Station, указывает на то, что будущие смартфоны Oppo могут обладать батареями ёмкостью до 7000 мА*ч. Текущие флагманские модели Oppo, такие как Find X8 и X8 Pro, уже имеют значительные улучшения в области батарей, благодаря достижениям в технологии кремний-углеродных аккумуляторов. Эти батареи позволяют увеличить ёмкость при сохранении относительно меньшего размера. Эта технология стала ключевым фактором в преодолении традиционного барьера в 5000 мА*ч, который долгое время был стандартом для многих смартфонов.

Слухи предполагают, что Oppo продолжает развивать эту технологию, изучая ещё более крупные варианты аккумуляторов для своих следующих телефонов. Одним из вариантов может стать батарея ёмкостью 6285 мА*ч, которая, вероятно, будет округлена до 6410 мА*ч для маркетинговых целей. Однако наиболее впечатляющим вариантом является батарея ёмкостью 6850 мА*ч, которая может быть округлена до 7000 мА*ч. Эти мощные батареи, скорее всего, будут работать в тандеме с технологией проводной зарядки Oppo SuperVOOC мощностью 80 Вт. Однако в утечках не упоминаются какие-либо подробности о совместимости с беспроводной зарядкой. Также есть упоминание двойного аккумулятора, что возможно намëк на разработку складного устройства. Батарея имеет ëмкость 6140 мА*ч, которая будет обозначаться как 6300 мА*ч. Также будет поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Интересно отметить, что Oppo не одна работает над такими амбициозными проектами. Другие производители, такие как Xiaomi, также разрабатывают телефоны с батареями ёмкостью 7000 мА*ч. Сообщается, что эти устройства будут поддерживать зарядку мощностью 90 Вт и работать на мощных чипсетах Snapdragon 8s Elite или 8s Gen 4.