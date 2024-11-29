Это подтверждается номером устройства - SM-S937B. "В" на модели означает, что это глобальная версия.

За последние недели появилось несколько интересных слухов и подтверждений о новой модели серии Samsung Galaxy S25 – Galaxy S25 Slim. Одна из ключевых деталей, раскрытых зарубежными СМИ, заключается в том, что Galaxy S25 Slim будет доступен не только на внутреннем рынке Китая, но и на мировом уровне. Это подтверждается номером модели SM-S937B, где "B" указывает на глобальную версию устройства. Префиксы моделей S25, S25+ и S25 Ultra имеют номера SM-S931x, SM-S936x и SM-S938x соответственно, что указывает на то, что S25 Slim является частью серии S25.

По словам инсайдеров, Galaxy S25 Slim не будет выпущен одновременно с другими моделями серии S25, которые появятся в январе или феврале 2025 года. Вместо этого, его выпуск планируется на более поздний срок, вероятно между апрелем и июнем 2025 года. Это подтверждается тем фактом, что Samsung обычно добавляет новые устройства в базу данных GSMA примерно за шесть-семь месяцев до их официального выпуска. Galaxy S25 Slim, как следует из его названия, будет заметно тоньше, чем другие модели серии S25. Это может привести к некоторым компромиссам, таким как уменьшенная батарея и потенциальные ограничения в возможностях камеры. Однако, учитывая опыт Samsung с устройствами Galaxy Z Fold, последний из которых имеет толщину всего 5.6 мм при развёрнутом состоянии, ожидается, что S25 Slim будет очень тонким и лёгким.

Для тех, кто обеспокоен судьбой серии FE от Samsung, текущие слухи указывают на то, что серия не исчезнет. Согласно слухам, серия FE может появиться между S25+ и S25 Ultra и будет оснащена аналогичными с ними камерами, включая 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный обьектив и 50-мегапиксельный сенсор с 3,5-кратным зумом.