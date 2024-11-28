Также он поддерживает полную пыле- и водонепроницаемость с рейтингом IP68 и IP69.

В последнее время компания Realme активно расширяет свой портфель смартфонов. Одним из таких смартфонов станет Realme V60 Pro. Официальный запуск этого устройства запланирован на 29 ноября в 10:00 утра (по местному времени), и уже сейчас стало известно много интересной информации о его характеристиках и позиционировании на рынке. Realme V60 Pro, вероятно, будет позиционироваться как средне-бюджетный смартфон, что сделает его доступным для широкого круга пользователей. При этом официальная цена ещё не объявлена.

Realme V60 Pro отличается простым, но стильным дизайном. Телефон имеет прямоугольную рамку, прямой экран и модуль камеры с вертикальной матрицей на задней панели. Доступны два цветовых варианта: Obsidian Gold и Rock Black. Благодаря тонкой конструкции, телефон кажется относительно лёгким и удобным в использовании. Одним из ключевых преимуществ Realme V60 Pro является его высокая надёжность и устойчивость. Этот смартфон поддерживает полную пыле- и водонепроницаемость по стандартам IP68 и IP69. Кроме того, он очень устойчив к падениям и является первым ударостойким устройством Realme, соответствующим военным стандартам. Хотя подробная информация о конфигурации Realme V60 Pro ещё не полностью раскрыта, известно несколько ключевых особенностей. Realme V60 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5600 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Также известно, что его толщина составит 7,99 мм.