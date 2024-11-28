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СтарыйДед
Смартфон Honor 300 Ultra получит два цвета, 50 МП перископический объектив и аккумулятор на 5300 мАч
Honor 300 Ultra доступен только в двух цветах: Camellia White и Inkstone Black.

Компания Honor Mobile готовится к выпуску своего нового флагманского смартфона, Honor 300 Ultra, который обещает стать одним из самых интересных и мощных устройств на рынке среднего и высокого класса. Официальный анонс дизайна и цветового решения смартфона состоялся сегодня, 28 ноября. А сама серия Honor 300, включая Honor 300, Honor 300 Pro и Honor 300 Ultra, будет официально представлена 2 декабря 2024 года. Ожидается, что цена на Honor 300 Ultra не будет превышать $500, что делает его конкурентоспособным среди других флагманских смартфонов на рынке. 

Honor 300 Ultra будет доступен в двух цветах: Camellia White (белый цвет камелии) и Inkstone Black (чёрное стекло). Задняя панель смартфона отличается текстурированным дизайном, особенно в варианте Camellia White, где отсутствуют лишние линии, создавая чистый и минималистичный вид. Задняя камера имеет неправильную овальную форму с тремя встроенными камерами, среди которых центральное место занимает 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Вокруг модуля камеры красным цветом написано слово «Portrait Master», что сразу выделяет Honor 300 Ultra от других моделей серии. 

Honor 300 Ultra оснащён рядом неплохих конфигураций, которые делают его достойным конкурентом в своём сегменте смартфонов. Смартфон будет базироваться на флагманском однокристальном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Также устройство оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей с разрешением 1,5K. Также смартфон обладает аккумулятором на 5300 мА*ч с поддержкой быстрой 100-ваттной проводной зарядки, а также имеет беспроводную зарядку. Кроме того, Honor 300 Ultra будет оснащён передовой системой вычислительной фотографии, известной как «Light Control Engine», которая была ранее использована в серии Honor Magic7. Эта система позволяет всесторонне улучшать эффекты изображения с помощью портретных моделей света и тени, а также улучшать снимки при помощи искусственного интеллекта. 

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