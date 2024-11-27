При этом, это будет единственная модель, в которой используется керамика в стандартной версии.

Начали появляться новые детали о смартфоне OnePlus Ace 5. Сегодня появилась информация, раскрывающая внешний вид и ключевые конфигурации стандартной версии OnePlus Ace 5. Стандартная версия OnePlus Ace 5 обладает дизайном, аналогичным флагманскому OnePlus 13, но с более квадратными и жёсткими линиями. Задняя часть телефона оснащена круглым модулем камеры в верхнем левом углу, который, предположительно, включает три задние камеры. Дизайн остаётся минималистичным, с логотипом OnePlus как единственным заметным элементом на задней панели.

Экран стандартной версии OnePlus Ace 5 представляет собой прямой OLED-дисплей с прямоугольной металлической рамкой. Дисплей смартфона, вероятно, будет представлен экраном BOE второго поколения с разрешением 1,5K. Использование защитного стекла, металлической средней рамки и керамического корпуса делает этот смартфон одним из немногих в среднем классе, где применяется керамика, что заметно усложняет производственный процесс.

С точки зрения производительности, стандартная версия OnePlus Ace 5 будет оснащена модифицированной версией чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот чипсет обеспечивает производительность, с точки зрения энергопотребления, близкую к производительности Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что делает устройство подходящим для требовательных задач и игр. Устройство может быть оснащено до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Также известно, что стандартная версия OnePlus Ace 5 получит высококачественную основную камеру на 50 Мп. Также в нём будет аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч и поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 100 Вт.