Два больших ядра имеют частоту до 4,47 ГГц, а шесть малых ядер до 3,53 ГГц. При этом результаты тестов впечатляют.

Хотя до официального выпуска серии Samsung S25 ещё пара месяцев, слухи и утечки уже повысили интерес, особенно к флагманской модели S25 Ultra. И теперь стали известны некоторые из наиболее интересных характеристик и функций, которые, по всей видимости, будут присутствовать в этом новом смартфоне.

Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащён мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, адаптированным специально для серии Galaxy. Этот процессор, известный также как Snapdragon 8 Elite, обещает значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущими моделями. Опубликованные тесты сравнительного анализа американской версии уже показали впечатляющие результаты. Одноядерный тест - 2863 баллов, а многоядерный - 9391 баллов, хотя стоит отметить, что эти данные могут не полностью отражать конечную производительность из-за различий в программном обеспечении и алгоритмах тестирования. При этом архитектуру ядра составляют два больших ядра с частотой до 4,47 ГГц и шесть малых ядер, которые достигли 3,53 ГГц.

Ожидается, что смартфон будет доступен с оперативной памятью до 16 ГБ (LPDDR5x) и внутренним хранилищем до 1 ТБ (UFS 4.0). Система камер в S25 Ultra станет одной из ключевых фишек устройства. Основной сенсор будет представлен 200-мегапиксельным модулем, а перископический телеобъектив будет иметь разрешение 50 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и оптической стабилизации изображения. Кроме того, смартфон будет оснащён 5кай0-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, поддерживающим автофокусировку и макросъëмку. Эти изменения должны существенно улучшить общее качество изображения, особенно в условиях низкой освещённости. Samsung Galaxy S25 Ultra также будет оснащён современными беспроводными модулями, включая Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. Система будет работать под управлением Android 15 с оболочкой One UI 7.0.