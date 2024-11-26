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СтарыйДед
Состоялась презентация наушников Huawei FreeBuds Pro 4 со встроенным интеллектом Hongmeng
Huawei FreeBuds Pro 4 представляют собой флагманский аудиопродукт от Huawei, с обновлением качества звука высокого разрешения, искусственного интеллекта и прочих функций.

В современную эпоху все более продвинутых смартфонов, традиционный разъëм для наушников 3,5 мм постепенно уходит с рынка, уступая место беспроводным Bluetooth-гарнитурам TWS (True Wireless Stereo). Эти компактные и портативные устройства быстро завоёвывают популярность, становясь идеальными для смартфонов и планшетов. Компания Huawei, известная своими технологическими инновациями, представила свою последнюю модель - Huawei FreeBuds 4, которая устанавливает новый стандарт в качестве звука, технологии шумоподавления и интеллектуальных функциях. 

Huawei FreeBuds 4 оснащены большими ультрамагнитными динамиками размером 14,3 мм, что существенно превышает стандартные 8-9 мм динамики, используемые в большинстве современных устройств. Благодаря увеличенному подвесу, и соответственно ходу диффузора, эти наушники обеспечивают мощные и насыщенные низкие частоты, что делает звук почти идентичным тому, который можно услышать от полноразмерных наушников. Кроме того, была модернизирована базовая технология соединения StarLight и внедрён интеллектуальный протокол кодека без потерь L2HC4.0 собственной разработки, обеспечивающий лучшую в отрасли передачу без потерь со скоростью 2,3 Мбит/с. Данная гарнитура оснащена чипом Kirin A2, что является первым таким случаем. Звуковой диапазон наушников охватывает частоты от 25 Гц до 18 кГц, хотя производитель заявляет о поддержке частот до 48 кГц. Хотя высокие частоты также хорошо представлены, иногда может ощущаться небольшая перегрузка в некоторых мелодиях, которую можно исправить отключив басы в настройках приложения Ai Life. 

Huawei FreeBuds 4 оснащены активным шумоподавлением с двумя режимами работы, что позволяет пользователям выбирать между более агрессивным режимом для шумных мест и режимом "комфорт" для более спокойных окружающих условий. Эта система особенно эффективна против низкочастотных шумов, таких как гул кондиционера или фонового звука улицы. А при звонках они способны устранить фоновый звук разговора на уровне 100 дБ. Однако, для достижения максимального эффекта шумоподавления, рекомендуется плотно вставлять наушники в уши, особенно для пользователей с узкими ушными каналами. Наушники Huawei FreeBuds 4 оборудованы сенсорными панелями и датчиками ношения, позволяющими управлять музыкой, звонками и голосовыми ассистентами с помощью касаний и свайпов. Длительное касание стебелька наушника включает или выключает шумоподавление. Приложение Ai Life позволяет настраивать мощность шумоподавления, усиливать высокие или низкие частоты, что реально влияет на качество звука. Кроме того, наушники поддерживают технологию кодирования звука в играх, которая снижает задержку до 90 мс на устройствах с HarmonyOS 2 и 150 мс на устройствах с EMUI, обеспечивая более плавный игровой опыт. Кроме того, они также поддерживают интеллектуальные функции перевода, которые могут легко обрабатывать разговор с собеседником и синхронный перевод.

Huawei FreeBuds 4 имеют полуоткрытый дизайн, который обеспечивает комфортное ношение даже после длительного использования. Наушники не ощущаются в ушах благодаря уравновешенному давлению воздуха. Они также защищены от брызг воды и капель пота с уровнем влагозащиты IPX4, что делает их подходящими для занятий спортом со средней интенсивностью. Корпус наушников Huawei FreeBuds Pro 4 также поддерживает функцию точного поиска, которая может помочь пользователям быстро определить положение наушников. При этом время работы наушников было не указано, но номинальное время автономной работы составляет 33 часа. Они доступны в трёх цветах: чёрный обсидиан, снежно-белый и елово-зелёный. Цена Huawei FreeBuds Pro 4 составляет 1499 юаней (примерно 21 300 рублей), а предварительные продажи начнутся 26 ноября. 

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