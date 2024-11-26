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СтарыйДед
Состоялась презентация смартфонов Huawei Mate70, Mate70 Pro, Mate70 Pro+ и Mate70 RS
Серия Huawei Mate70 обладает новейшей системой Hongmeng, а общая производительность смартфонов на 40% выше, чем у Mate предыдущего поколения.

26 ноября компания Huawei официально провела церемонию, на которой была представлена новая флагманская серия смартфонов - Huawei Mate 70. Эта серия включает в себя четыре версии: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+, и Mate 70 RS, каждая из которых предназначена для удовлетворения различных потребностей пользователей.

Серия Huawei Mate 70 впечатляет своим внешним видом, предлагая восемь различных цветовых вариантов: чёрный обсидиан, снежно-белый, елово-зелëный, фиолетовый гиацинт, золотая шёлковая парча, синий Feitian, белый Yuyi и черный Moyun. Четыре из этих цветов являются эксклюзивными для версии Pro+.

Корпус новых смартфонов выполнен из глянцевого титанового базальтового материала, износостойкость которого увеличена в 5 раз. Задняя панель изготовлена из сверхпрочного нейлонового волокна, что также повышает ударопрочность в 5 раз. Кроме того, смартфоны оснащены стеклом Kunlun второго поколения, которое увеличивает устойчивость к падениям в 20 раз. Версия RS доступна в двух эксклюзивных цветах: легендарный звёздный бриллиант и изысканная керамика.

Экраны новых устройств также впечатляют. Стандартная версия Mate 70 оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688x1216, динамической частотой обновления 1–120 Гц и частотой сенсорной выборки 300 Гц. Экран поддерживает пиковую яркость 2500 нит, затемнение PWM 1440 Гц и технологию HDR Vivid High. Mate 70 Pro и Pro+ оснащены 6,9-дюймовым изогнутым OLED-экраном и разрешением 2832x1316. Эти версии также поддерживают распознавание лиц ToF, 3D-разблокировку лица и 3D-платëж по лицу. Версия RS отличается двухслойным OLED-экраном с максимальной яркостью до 3500 нит, более высоким сроком службы и меньшим энергопотреблением. Новая серия продолжает использовать графический движок Ark, но с существенными улучшениями. Скорость запуска игр увеличилась на 52% по сравнению с предыдущим поколением, а средняя частота кадров увеличилась на 31%.

Хотя официальные лица Huawei не раскрыли конкретную модель процессора, Юй Чэндун отметил, что новое устройство оснащено новым процессором и новейшей системой Hongmeng. Общая производительность новой серии на 40% выше, чем у предыдущей серии Mate 60 Pro.

Что касается хранилища, стандартная версия и версия Pro предлагают три варианта: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 12 ГБ + 1 ТБ. Версия Pro+ доступна с двумя вариантами хранилища: 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

Все модели серии Mate 70 оснащены 13-мегапиксельной передней камерой. Основная камера в стандартной версии Mate 70 состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 12-мегапиксельного перископного объектива, 40-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 1,5-мегапиксельной инфракрасной камеры. Версии Pro и Pro+ имеют 50-мегапиксельную основную камеру с переменной диафрагмой, 48-мегапиксельный телеобъектив, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 1,5-мегапиксельную инфракрасную камеру. Телеобъектив и сверхширокоугольный объектив в версии Pro+ оснащены датчиками RYYB, в отличие от датчиков RGGB в версии Pro. Многоспектральная камера с 1,5 миллионами каналов повышает точность цветопередачи на 120% и позволяет использовать основную камеру, широкоугольный и телеобъектив для различных фокусных расстояний.

Серия Huawei Mate 70 оснащена аккумулятором ёмкостью 5700 мА*ч. Стандартная версия поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а версия Pro увеличена до 100 Вт и поддерживает беспроводную зарядку 80 Вт. Также данная серия стала первой в мире, которая запустила технологию, позволяющую пользователям общаться через спутник по всему миру без ограничений. Кроме того, серия Mate 70 включает некие новые функции искусственного интеллекта, разработанные специально для этой серии. Новый гаджет также поддерживает уровни защиты IP68/IP69.

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