Предполагается, что это смартфоны Vivo S200 Pro, Oppo Reno13 Pro и Honor 300 Ultra.

В последнее время появилось много слухов и утечек информации о новых топовых моделях смартфонов от известных брендов, таких как Vivo, Oppo, и Honor. Хотя источник не уточнил конкретные модели, на основе ранее полученной информации и комментариев, можно сделать вывод, что речь идёт о Vivo S200 Pro, Oppo Reno13 Pro и Honor 300 Ultra.

Vivo S200 Pro будет оснащён микроизогнутым 6.78-дюймовым LTPO AMOLED экраном с разрешением 1,5K. Устройство работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 9300+ и имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч с быстрой зарядкой 90 Вт. Также известно о наличии перископического макрообъектива IMX882 70 мм и оптического сканера отпечатков пальцев.

Oppo Reno13 Pro, судя по утечкам, будет иметь чипсет Dimensity 8350, хотя конкретные детали о ядрах и архитектуре не предоставлены. Устройство оснащено таким же микроизогнутым экраном с разрешением 1,5K. Аккумулятор имеет емкость 5800 мА*ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, а также быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Устройство также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Перископический телеобъектив JN5 имеет фокусное расстояние 85 мм и дополняет это оптический отпечаток пальца. В свою очередь, Honor 300 Ultra оснащён изогнутым экраном с разрешением 1,5K, хотя точные размеры и характеристики экрана не уточнены. Он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen3 с аккумулятором ёмкостью 5300 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также быструю беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Перископический телеобъектив IMX858 имеет фокусное расстояние 90 мм. Устройство также оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.