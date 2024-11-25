Он будет обладать чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 или Snapdragon 8s Extreme Edition.

Недавно появились интересные слухи о новом смартфоне от Xiaomi, который может стать значительным шагом вперед в области автономности мобильных устройств. По данным от источника Digital Chat Station, этот новый смартфон может быть оснащён аккумулятором впечатляющей ёмкости около 7000 мА*ч. Поскольку информация просочилась из Пекина, можно предположить, что это новое устройство будет частью линейки Redmi. Выпуск такой модели будет значительным шагом вперед для бренда, поскольку она будет удовлетворять растущий спрос на смартфоны с длительным временем автономной работы.

Новое устройство будет работать на чипсете под номером модели SM8735, которая может быть известна как Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 или даже Snapdragon 8s Extreme Edition. Это означает, что смартфон будет обладать мощной производительностью, необходимой для выполнения самых требовательных задач, от игр до профессионального использования. Главной особенностью этого смартфона станет его аккумулятор. Однако, из-за размеров и ёмкости аккумулятора, устройство, вероятно, не будет поддерживать беспроводную зарядку. Зато оно будет оснащено быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт. Хотя точная модель еще не подтверждена, есть предположения, что это может быть либо Redmi Turbo 4 Pro, либо одна из моделей серии Redmi K90. Это совпадает с недавними планами Redmi выпустить серию K80 с аккумулятором ёмкостью до 6500 мА*ч, что указывает на направление бренда к созданию устройств с увеличенной автономностью.