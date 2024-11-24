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СтарыйДед
ASUS представляет систему водяного охлаждения Prime LC240 ARGB с двумя 120 мм вентиляторами
Она позиционируется как упрощённая и бюджетная версия Prime LC 360 ARGB, но с собственными уникальными характеристиками и преимуществами.

В последних новостях ASUS была анонсирована новая модель водяного охлаждения - Prime LC 240 ARGB. Эта система охлаждения позиционируется как более бюджетная версия популярного Prime LC 360 ARGB, но с собственными уникальными характеристиками и преимуществами.

Водоблок данной системы отличается прямоугольным дизайном с закруглёнными углами и оснащен магнитной съëмной крышкой, что делает его не только функционально, но и эстетически привлекательным. Сама система охлаждения оснащена 240 мм алюминиевым радиатором и двумя 120 мм вентиляторами. Вентиляторы имеют скорость вращения от 300 до 2200 об/мин, что обеспечивает воздушный поток в 75,7 CFM и статическое давление в 3,2 мм вод. ст.. Шум от работы вентиляторов составляет всего 37,6 дБА, что делает этот охладитель тихим и комфортным в использовании. 

ASUS Prime LC 240 ARGB отличается широкой совместимостью с различными сокетами. Он поддерживает процессоры Intel LGA 1851, LGA 1700/1200 и 115x, а также AMD AM5 и AM4. Кроме того, официально заявлено, что эта система совместима с последними процессорами Intel Core Ultra 200 серии, что делает её актуальным выбором для современных систем.

Одним из ключевых преимуществ также является поддержка эффектов Aura RGB. Это позволяет пользователям настроить освещение в соответствии со своими предпочтениями, добавляя визуальную привлекательность их системе.

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