Также компания привлекала внимание при помощи письма-приглашения с соусом чили.

Вечером 27 ноября состоится официальная презентация новой серии REDMI K80. Компания REDMI уже начала раскрывать некоторые подробности и привлекать внимание широкой аудитории, в том числе с помощью вирусного письма-приглашения с соусом чили.

Новая серия REDMI K80 принесёт с собой большие обновления, особенно для любителей игр. Все устройства данной серии будут отличаться совершенно новым дизайном по сравнению с предыдущей серией Redmi K70. Ключевыми особенностями станут круглый модуль камеры, похожий на тот, что используется в линейке смартфонов Civi, а также плоский дисплей. На мероприятии, на вопросно-ответной части генеральный менеджер бренда REDMI, а также по совместительству заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi China, Ван Тэн, поделился информацией об улучшениях в K80.

Новый «движок» Fury Engine 4.0 будет обновлён с учётом не только максимальной производительности, но и энергопотребления и энергоэффективности. Благодаря интегрированной регулировке частоты процессора, графического процессора и DDR, игры будут потреблять меньше энергии, позволяя игрокам наслаждаться игровым процессом дольше. Redmi K80 Pro будет оснащён мощной батареей ёмкостью 6000 мА*ч, поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. По словам Лей Цзюня, это может быть единственное решение в отрасли, обеспечивающее такие высокие стандарты автономности и скорости зарядки. Кроме мощных технических характеристик, Redmi K80 Pro также будет оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, полноэкранным AI Touch 2.0, технологией Xiaomi Star Communication и иметь уровень защиты от пыли и воды по рейтингу IP68 и IP69.