Он обладает современным Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью объëмом до 24 ГБ и внутренней памятью объëмом 1 ТБ.

21 ноября компания Nubia представила свой новый флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra, который теперь доступен для предварительной продажи. Смартфон выделяется современным дизайном с цельнометаллической рамкой и удобной конструкцией, обеспечивающей комфортный захват. Одной из его главных особенностей является выдающийся полноэкранный дизайн, при котором экран занимает 95,3% передней панели — один из самых высоких показателей на рынке. Nubia70 Ultra оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит, что гарантирует отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Дисплей включает технологию подэкранной фронтальной камеры, поддерживаемую алгоритмом Nubia AI 7.0, что позволяет сохранять чёткость изображения. Плотность пикселей в области камеры достигает 430 PPI, а рамки вокруг экрана минимальны — всего 1,25 мм.

Смартфон работает на процесоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, обеспечивающем на 44% большую энергоэффективность и на 45% более высокую производительность в процессорозависимых задачах по сравнению с предыдущими решениями. Nubia Z70 Ultra содержит оперативную память LPDDR5X и внутреннюю память UFS 4.0.

Задняя камера устройства включает 50-мегапиксельную основную с переменной диафрагмой f/1.59-4.0 и 64-мегапиксельный телеобъектив с перископической оптикой и 3.2х зумом, что позволяет получать качественные фотографии с отличной детализацией. Батарея ёмкостью 6000 мА*ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Корпус смартфона защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Nubia Z70 Ultra работает на новой операционной системе Nebula AIOS, построенной на базе ИИ, предназначенной для упрощения взаимодействия с пользователем и повышения производительности устройства. Цены на различные версии устройства составляют: 12 ГБ + 256 ГБ — 4 599 юаней (примерно 64 000 рублей); 16 ГБ + 512 ГБ — 4 999 юаней (примерно 70 000 рублей); 16 ГБ + 1 ТБ — 5 599 юаней (примерно 78 000 рублей); 24 ГБ + 1 ТБ — 6 299 юаней (примерно 88 000 рублей); Star Collector’s Edition 16 ГБ + 512 ГБ — 5 499 юаней (примерно 76 500 рублей); Star Collector’s Edition 16 ГБ + 1 ТБ — 5 999 юаней (примерно 83 500 рублей).