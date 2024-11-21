Пока неясно, будет ли новый смартфон называться Zenfone 12 или Zenfone 12 Ultra, а точнее, будут ли существовать обе модели.

Недавно компания ASUS представила свои новые игровые смартфоны серии ROG 9, которые уже привлекли внимание многих. Вместе с этим, подтверждено существование следующей флагманской модели Zenfone. Этот смартфон был обнаружен на сайте Bluetooth SIG, но его название пока официально не подтверждено. Похоже, что оно будет названо либо Zenfone 12, либо Zenfone 12 Ultra, поскольку номер модели у них одинаков, за исключением последней буквы. Эта модель также была найдена в базе данных IMEI в августе этого года под названием «Zenfone 12 Ultra».

Судя по модели, это, скорее всего, будет преемник Asus Zenfone 11 Ultra, который был выпущен в марте этого года. В нем использовался полноэкранный LTPO AMOLED диагональю 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Он оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 и обладает задней 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890. Аккумулятор имеет ёмкость 5500 мА*ч, поддерживающий проводную зарядку вспышки мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку вспышки мощностью 15 Вт. В нижней части корпуса имеется «продвинутый» разъëм для наушников 3,5 мм.

ASUS ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro представляют собой мощные и высокотехнологичные игровые смартфоны, оснащенные самыми современными компонентами и инновационными функциями. Эти устройства идеально подходят для мобильных игр и тех, кто требует максимальной производительности от своего смартфона. Следовательно, ожидания от новой флагманской модели Zenfone 12 также высоки. А с точки зрения запуска предыдущих серий, Zenfone 12 Ultra должен быть представлен не раньше следующей весны.