Демонстрируется современный вид пользовательского интерфейса Live Activity, включая красивые эффекты размытия и градиента.

Компания Samsung активно работает над обновлением своего пользовательского интерфейса, и последние утечки демонстрируют значительные изменения, которые ожидаются в One UI 7.0. Это обновление обещает не только улучшить функциональность, но и радикально изменить внешний вид интерфейса устройств Samsung. Одним из наиболее заметных изменений в One UI 7.0 является переработанный дизайн компонентов пользовательского интерфейса. Новый элемент экрана блокировки, напоминающий Live Activity из iOS, теперь работает аналогичным образом, показывая уведомления в форме таблетки, которые динамически меняются в зависимости от пользовательских действий. Эти уведомления могут приходить из различных приложений, таких как «Диктофон» и «Часы», как видно на просочившихся скриншотах.

Samsung основывает дизайн One UI 7.0 на трёх ключевых принципах: «Целевая простота», «Новое знаковое впечатление» и «Эмоциональность». Новый движок размытия, который является одним из этих основ, призван вызывать у пользователей положительный эмоциональный отклик при взаимодействии с интерфейсом. Эффекты размытия и градиента, видимые на скриншотах, именно это и делают, создавая более приятный и современный вид. Помимо нового элемента экрана блокировки, One UI 7.0 включает в себя ряд других значительных обновлений. При этом панель быстрых настроек и центр уведомлений теперь разделены, что улучшает организацию и доступность этих функций.