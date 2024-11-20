Кроме того, в следующем году ещё есть ряд новых моделей с аккумуляторами сверхбольшой ёмкости.

В последнее время индустрия смартфонов переживает значительный сдвиг в направлении увеличения ёмкости аккумуляторов, что напрямую влияет на автономность и общую производительность устройств. Недавние сообщения от известного инсайдера Digital Chat Station и другие источники позволяют сделать вывод, что 2024 год станет годом революционных изменений в технологии аккумуляторов. Многие ведущие производители смартфонов, такие как Vivo, Oppo, Xiaomi, Honor, OnePlus, iQOO, Red Magic и Realme, уже выпустили свои новейшие флагманские модели в октябре и ноябре 2024 года. Одной из ключевых особенностей этих новинок стало значительное увеличение емкости аккумуляторов. По прогнозам, ёмкостью аккумуляторов в большинстве флагманских смартфонов может достичь 6000 мА*ч, а в некоторых случаях даже превышать это значение.

Серия Redmi K80, ожидаемая к выпуску в конце ноября 2024 года, уже создает ажиотаж среди пользователей. Первая партия этой серии будет представлена моделями Redmi K80 и Redmi K80 Pro, с максимальной ёмкостью аккумулятора до 6500 мА*ч. Хотя зарядка этих моделей будет поддерживать мощность всего 90 Вт, это все же значительный шаг вперед в плане автономности. Самые свежие слухи говорят о тестируемом аккумуляторе ёмкостью 7500 мА*ч ±, с толщиной корпуса соответствующей модели около 9 мм. Хотя конкретный производитель не назван, многие пользователи сети предполагают, что это может быть связано с Xiaomi, учитывая, что штаб-квартира компании находится в Пекине, откуда просочились эти новости. Если такие аккумуляторы действительно появятся, например, в серии Redmi K90, это будет значительным прорывом в индустрии.

Компания OnePlus совместно с CATL, одним из крупнейших производителей аккумуляторов в мире, анонсировала новую технологию под названием OnePlus Glacier Battery. Эта технология предполагает использование отрицательного электрода из кремния, что позволяет увеличить плотность хранения энергии при сохранении высокой скорости зарядки. Первым смартфоном, который, предположительно, будет оснащен этой новой батареей, станет OnePlus Ace 3 Pro с аккумулятором ёмкостью 6100 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.