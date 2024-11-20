При этом он будет ориентироваться на пользователей, ищущих компактные и доступные смартфоны без ущерба для основных функций.

В последнее время компания Honor активно работает над обновлением своего портфолио мобильных устройств, и одна из самых интересных новостей пришла от директора по маркетингу Honor, Цзян Хайронга. Он объявил, что серия Honor 300 будет отличаться самым тонким дизайном с прямым экраном, что безусловно добавляет новые особенности этой серии и делает её одной из самых тонких моделей в истории смартфонов.

Современные потребители всё больше предпочитают мобильные телефоны с прямым экраном, и это не случайно. По сравнению с изогнутыми экранами, прямые экраны предлагают более естественное визуальное восприятие, особенно во время просмотра видео или чтения документов. Кроме того, отсутствие случайных прикосновений к краям экрана значительно улучшает пользовательский опыт. С точки зрения производственных затрат, мобильные телефоны с прямым экраном имеют относительно низкую себестоимость производства, а стоимость ремонта и замены экрана также ниже. Для обычных потребителей это означает более высокую экономическую эффективность. На рынке среднего и высокого класса мобильные телефоны с прямым экраном завоёвывают всё большую популярность благодаря своей стабильности и долговечности.

Помимо привлекательного тонкого и лёгкого дизайна, серия Honor 300 также будет оснащена технологией ультразвукового распознавания отпечатков пальцев. Эта инновационная технология излучает ультразвуковые сигналы, которые проникают через экран и поверхность пальца, обеспечивая точную и быструю разблокировку устройства. По сравнению с традиционным ёмкостным распознаванием отпечатков пальцев, ультразвуковой отпечаток пальца не только повышает скорость распознавания, но и достигает нового уровня в безопасности. Ультразвуковые волны могут проникать через поверхность кожи, даже если пальцы испачканы водой или маслом, что значительно улучшает удобство использования.