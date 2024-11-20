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СтарыйДед
В следующем году OnePlus представит OnePlus 13 mini с экраном 6,31 дюйма и Snapdragon 8 Elite
Он будет конкурировать с такими устройствами, как Xiaomi 15 и vivo X200 Pro mini.

Официальных объявлений о выпуске OnePlus 13 mini ещё не было, но некоторые слухи и предположения в сети позволяют сделать интересные выводы о потенциальных характеристиках этого устройства. Одним из ключевых моментов, которые вызывают особый интерес, является использование чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Этот же процессор уже используется в недавно выпущенном OnePlus 13, который стал первым флагманским смартфоном на этой платформе. 

Snapdragon 8 Elite представляет собой самую мощную и современную флагманскую SoC от Qualcomm, выпущенную в октябре 2024 года. Она построена на 3-нм процессе TSMC и включает в себя два «суперядра» с основной частотой до 4,32 ГГц, шесть основных ядер и «производительное ядро» с частотой 3,53 ГГц, оснащенное графическим процессором Adreno 830. Слухи говорят, что OnePlus 13 mini может оснащаться небольшим прямым экраном с диагональю 6,31 дюйма и разрешением 1,5K. Хотя это меньше, чем у OnePlus 13 с его 6,82-дюймовым BOE X2 экраном и разрешением 2K+, ожидается, что поставщиком экрана будет та же компания BOE, использующая технологию Oriental второго поколения с небольшими различиями в параметрах 

Хотя конкретных деталей о камере OnePlus 13 mini нет, можно предположить, что она будет схожа с камерой OnePlus 13, которая включает в себя тройную камеру от Hasselblad с тремя 50-мегапиксельными датчиками: основным сенсором Sony LYT-808, зум-объективом и широкоугольным объективом. OnePlus 13 mini, если он будет выпущен, скорее всего, будет конкурировать с другими флагманскими моделями на рынке, такими как Xiaomi 15 и vivo X200 Pro mini. Эти устройства уже доказали свою мощность и функциональность, поэтому OnePlus 13 mini будет нужно предложить что-то уникальное, чтобы отличиться на фоне конкурентов.

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