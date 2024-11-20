При этом беспроводной зарядки или обратной беспроводной зарядки не будет.

Недавно в перечне китайского агентства по сертификации 3C было обнаружено значительное улучшение скорости зарядки предстоящего смартфона Samsung Galaxy A56. Устройство с кодовым именем SM-A5660, известное как Galaxy A56 5G, будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, что заметно выше предыдущей модели Galaxy A55 с ограничением в 25 Вт. Скорость зарядки 45 Вт делает Galaxy A56 одним из самых быстрых в серии Galaxy A, сравнимым с флагманскими моделями Samsung, такими как Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra.

Несмотря на мощную проводную зарядку у Galaxy A56, вероятность появления беспроводной зарядки или обратной беспроводной зарядки в нем невелика, что является характерной чертой флагманских моделей. В соответствии со стратегией Samsung для устройств среднего класса, вероятность наличия беспроводной зарядки в Galaxy A56 достаточно низка. Как и многие последние модели Samsung, Galaxy A56 не будет поставляться с зарядным устройством в комплекте. Пользователям, обновляющим свои устройства, возможно, потребуется дополнительно приобрести зарядное устройство мощностью 45 Вт для полного использования функций быстрой зарядки.

По слухам, Galaxy A56 5G будет оснащен процессором Exynos 1580, который обещает значительное улучшение работы процессора и графического ускорителя по сравнению с предыдущим поколением. Базовая модель будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, а на некоторых рынках может появиться версия с 12 ГБ оперативной памяти, сохраняя конфигурацию Galaxy A55. Предполагается, что Galaxy A56 будет работать на операционной системе Android 15 и новейшей оболочке One UI от Samsung. Помимо мощной зарядки и улучшенной производительности, Galaxy A56 будет иметь мощную камеру. Основная камера с разрешением 50 МП обеспечит четкие и детальные снимки, также будет установлен ультраширокоугольный объектив на 12 МП, макрообъектив на 5 МП для съемки крупным планом и фронтальная камера на 12 МП для селфи.