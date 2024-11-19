В настоящее время все крупные производители мобильных телефонов выпускают флагманы с маленькими экранами.

В последнее время наблюдается интересная тенденция в мире мобильных телефонов: всё больше производителей начинают выпускать флагманские модели с меньшими экранами. Это направление набирает популярность, особенно после выпуска моделей серии Xiaomi 15 и Vivo X200 Pro mini.

19 ноября инсайдер Digital Chat Station сообщил о планах OnePlus выпустить флагманский смартфон с маленьким экраном во втором квартале следующего года. Хотя конкретные детали ещё не раскрыты, это сообщение вызвало значительный интерес среди пользователей. OnePlus традиционно известна своими двумя основными сериями: цифровой серией и серией Ace, где размеры экранов обычно превышают 6,3 дюйма. Ответ на вопрос, к какой серии будет принадлежать новый смартфон с маленьким экраном, пока остаётся неясным. Возможно, это будет совершенно новая серия, которая может привлечь тех, кто ищет мощные устройства в компактном форм-факторе. Кроме того, не исключено, что в будущем могут быть добавлены подсерии, расширяющие линейку продуктов OnePlus.

OnePlus не единственный производитель, который обращает внимание на тенденцию к меньшим экранам. Как упоминалось ранее, Xiaomi уже выпустила Mi 15, а Vivo представила X200 Pro mini, которые получили положительные отзывы за баланс между мощностью и компактностью. Oppo также может последовать этому примеру. Согласно имеющимся данным, в следующем году компания может выпустить "Oрро Find X8 Pro mini", что даст потребителям ещё один вариант выбора среди флагманских моделей с маленькими экранами. Honor, другой значительный игрок на рынке, также планирует добавить мобильный телефон с маленьким экраном в свою предстоящую серию 300. Это может стать Honor 300, который будет ориентирован на тех, кто ценит портативность и мощность в одном устройстве.