Color Booster - это функция улучшения изображения, имеющаяся в смарт-телевизорах компании.

Компания Samsung, известная своими инновационными технологиями, возможно, готовит обновлённую версию своей функции улучшения изображения, известной как Color Booster. Эта функция, которая уже присутствует в некоторых смарт-телевизорах и других устройствах Samsung, позволяет сделать определённые цвета на изображении более яркими и насыщенными, особенно красный и синий. На днях Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака «Color Booster Pro» в соответствующие ведомства, и в настоящее время она находится на рассмотрении. Товарный знак зарегистрирован в списке товаров класса 9, указывая на его использование для улучшения и модификации чипов и программного обеспечения для телевизоров, мониторов и цифровых вывесок.

Существуют несколько предположений о цели Color Booster Pro. Одной из возможных причин может быть защита имиджа бренда Samsung и предотвращение использования подобных названий другими компаниями, которые могли бы сбить с толку потребителей. Другой вариант – это простое переименование существующей функции Color Booster в Color Booster Pro без изменения её основного принципа работы. Но самое интересное предположение заключается в том, что Samsung может разрабатывать более мощную и продвинутую версию Color Booster. В настоящее время пользователи могут только включать или выключать Color Booster или переключаться между двумя предустановленными режимами: «низким» и «высоким». Название Color Booster Pro предполагает, что новая версия может предоставить пользователям более гибкие настройки для выбора эффектов изображения, что может предоставить больше контроля над визуальным качеством.