Также известно, что он будет выпущен в трёх цветах: Crystal Black, Jewel Red и Golden Glow.

В ближайшее время ожидается выпуск нового смартфона от компании Realme, модели Realme 14x 5G. Согласно имеющейся информации, этот девайс планируется выпустить на рынок в начале декабря текущего года. Realme 14x 5G будет предложен в нескольких вариантах конфигураций памяти и хранилища. Пользователям будут доступны три основные комбинации: 6 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ внутреннего хранилища, 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ внутреннего хранилища, и более мощная версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища.

Realme 12x

Кроме того, смартфон будет представлен в трёх цветовых решениях: Crystal Black, Jewel Red и Golden Glow. Realme 14x 5G будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку. Одним из заметных изменений в дизайне нового смартфона станет переход от круглых модулей камер к квадратному дизайну.