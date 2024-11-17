Кроме того, в своей записи он указал на зарядку мощностью 80 Вт.

В последнее время в зарубежных СМИ активно обсуждается новый смартфон Vivo - Vivo Y300 5G, который, по слухам, будет официально выпущен 21 ноября. Несколько пользователей сети уже опубликовали реальные снимки этого устройства, демонстрирующие два цветовых варианта, которые, вероятно, будут частью более широкой палитры цветов, предлагаемых Vivo Y300.

Предполагаемая цена продажи Vivo Y300 5G составляет 19 999 индийских рупий, что примерно соответствует 24 000 рублей. Однако, пока неясно, включает ли эта цена какие-либо предложения по кешбэку или это его фактическая официальная розничная цена.

Говорят, что Vivo Y300 5G может быть доработанной моделью Vivo V40 Lite, предназначенной для индонезийского рынка. Если это так, то новый смартфон предложит аналогичную конфигурацию Vivo V40 Lite в плане аппаратного обеспечения и функций. Vivo Y300 5G будет оснащён мощным чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (хотя некоторые источники упоминают Snapdragon 695 или Snapdragon 4 Gen 2, но последний подтверждëн не был). Устройство будет поддерживать до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти, что более чем достаточно для удовлетворения потребностей пользователей в многозадачности и хранении больших файлов.

Аппарат будет обладать батареей ёмкостью 6500 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Vivo Y300 5G работает под управлением операционной системы Funtouch OS 14 на базе Android 14, обеспечивая пользователям доступ к новейшему программному обеспечению.