В свою очередь, OnePlus 13R выпустит только одну комбинацию памяти, а именно 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ внутреннего хранилища.

Недавно в Китае состоялся официальный выпуск смартфона OnePlus 13, и скоро ожидается глобальная версия этого флагманского устройства. Перед глобальным выпуском появились интересные новости о вариантах хранения и цветовых дизайнах, которые будут доступны на международном рынке.

Согласно последней утечке информации, глобальная версия OnePlus 13 будет предложена с двумя основными комбинациями памяти: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти. Что касается цветовых вариантов, то и здесь есть некоторые отличия от китайской версии. Стандартная версия OnePlus 13 с конфигурацией 12 ГБ + 256 ГБ будет доступна только в чёрной цветовой схеме, названной «Obsidian Secret Realm». Напротив, версия с конфигурацией 16 ГБ + 512 ГБ предложит более разнообразные цветовые варианты, включая «Blues Moment» и «White Dew Dawn». Эти цвета, хотя и похожи на те, что представлены на китайском рынке (чёрный, синий и белый), но они получили более поэтичные названия, чтобы усилить чувство моды и узнаваемость продукта.

Помимо информации о OnePlus 13, также появились сведения о потенциальной обновленной модели среднего класса - OnePlus 13R. Сертификационная информация указывает на то, что OnePlus 13R может быть обновлённой версией OnePlus Ace 5, которая планируется выпустить в Китае в декабре. OnePlus 13R, вероятно, будет запущен на международном рынке одновременно с OnePlus 13, продолжая традиционную стратегию компании по переименованию моделей для глобального рынка. OnePlus 13R, по слухам, будет предложен с одной комбинацией памяти: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Что касается цветовых вариантов, этот смартфон будет доступен в двух уникальных цветах: «Ночная тень туманности» и «Звёздный след».