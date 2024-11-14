Он имеет плоскую заднюю панель и светодиодное кольцо.

После успешного запуска модели Y300 Plus 5G в Индии, компания Vivo готовится к выпуску стандартной версии серии — Y300 5G. Недавно был опубликован официальный тизер нового телефона, который раскрыл внешний вид и некоторые детали устройства. Судя по изображению смартфона Y300 5G, он может быть переименованной версией V40 Lite 5G, который был запущен в Индонезии в сентябре 2024 года. Новый телефон отличается плоской задней панелью и прямоугольной боковой конструкцией. Камера смартфона расположена в модуле в форме таблетки, содержащем два круглых внутренних блока и светодиодное кольцо. Датчики камеры размещены внутри каждого внутреннего блока.

Vivo Y300 5G будет доступен в трёх цветах: серебристо-сером, фиолетовом и зелёном. Смартфон будет продвигаться под тем же слоганом, что и vivo Y300 Plus 5G — «Это мой стиль». Кроме того, на рекламном плакате присутствует значок «ИИ» в правом верхнем углу, указывающий на то, что устройство будет оснащено функциями искусственного интеллекта. Это предполагает, что vivo Y300 5G будет иметь продвинутые функции, которые будут использовать ИИ для улучшения пользовательского опыта.