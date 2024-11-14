Это будет единственная серия среди устройств того же ценового диапазона.

14 ноября цифровой блогер Digital Chat Station опубликовал на Weibo новую интересную информацию о серии смартфонов Honor 300. Одним из ключевых моментов является подтверждение наличия ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного под экран, в некоторых моделях серии Honor 300. Однако, из соображений стоимости, ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев под экраном будут доступны только в высококлассных моделях серии.

Ранее в Интернете была опубликована конфигурация новой серии Honor 300 Pro, которая впечатляет своими техническими характеристиками. Смартфон будет оснащён OLED-экраном с разрешением 1,5K, который может иметь изогнутый дизайн, что добавляет ему современный и стильный вид. Аккумулятор Qinghai Lake ёмкостью 6000 мА*ч обеспечит длительную автономную работу устройства и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку. Также Honor 300 Pro будет оснащён флагманским чипсетом предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 3, который известен своими высокими показателями производительности.

Система камер в Honor 300 Pro также впечатляет. Смартфон оснащён двойной фронтальной камерой на 50 мегапикселей и тройной задней камерой, включая 50-мегапиксельный вертикальный телеобъектив. В более продвинутой модели Honor 300 Pro+, задняя камера будет включать 50-мегапиксельный перископический сенсор, что обеспечит высокое качество фотографий и видео. Некоторые блогеры сообщили, что прототипы смартфонов серии Honor 300 имеют привлекательную текстуру и металлическую среднюю рамку, а также корпус из текстурированного стекла.