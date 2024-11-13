Его массовое производство начнётся в декабре, а анонс состоится в марте 2025.

Слухи о новой модели iPhone SE от Apple уже давно вызывают значительный интерес среди фанатов бренда. По последним данным от южнокорейского издания Aju News, ожидается, что Apple вскоре начнет массовое производство iPhone SE 4, а официальный анонс может состояться уже в марте 2025 года. IPhone SE 3 был анонсирован в 2022 году, и, судя по всем признакам, iPhone SE 4 будет следовать аналогичному графику запуска. Отчёты из различных источников, подтверждают, что запуск новой модели состоится в марте 2025 года. Apple сотрудничает с LG Innotek для поставки модуля камеры для iPhone SE 4. Ожидается, что LG Innotek начнёт массовое производство модулей камер в декабре, после проведения необходимых тестов. Это соответствует обычной практике LG Innotek, которая обычно поставляет данные модули примерно за три месяца до запуска нового устройства.

iPhone SE 4 получит значительные обновления по сравнению с его предшественником. Новый iPhone SE 4 перейдёт с 4.7-дюймового LCD-дисплея к более современному 6.1-дюймовому OLED-дисплею, что существенно улучшит визуальное качество и позволит использовать Face ID вместо традиционного Touch ID и кнопки "Домой". Камера будет существенно обновлена, переходя от 12-мегапиксельного сенсора к одиночной 48-мегапиксельной камере. Это обновление должно существенно улучшить качество фотографий, особенно в условиях низкой освещённости. Кроме того, ожидается поддержка ночного режима и продвинутых инструментов обработки фотографий.

IPhone SE 4 будет оснащён мощным чипсетом A18 Bionic, который также используется в более дорогих моделях iPhone 16. Это позволит устройству поддерживать функции Apple Intelligence, включая улучшенные инструменты Siri и редактирования фотографий. Устройство также будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор новой модели будет существенно больше – 3279 мА*ч, что должно улучшить автономность работы устройства. Кроме того, iPhone SE 4 перейдет на USB-C порт, соответствуя требованиям ЕС об универсальных зарядных устройствах. Также ожидается поддержка проводной зарядки 20 Вт, беспроводной зарядки Qi2 и зарядки MagSafe. Ожидается, что цена на iPhone SE 4 будет начинаться от $499, что чуть выше цены на iPhone SE 3, но оправдано значительными обновлениями в области дисплея, камеры и процессора.