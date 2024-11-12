При этом компания должна будет сохранить баланс между производительностью и температурой.

Только недавно появился новый флагманский чип Qualcomm, Snapdragon 8 Elite, но уже начали появляться слухи касательно его потенциального преемника, Snapdragon 8 Elite 2. Snapdragon 8 Elite уже демонстрирует впечатляющие результаты, особенно когда используется с дополнительными охладительными системами. Например, смартфон Nubia RedMagic 10 Ultra, оснащённый Snapdragon 8 Elite и охлаждающим элементом, показал результаты, превышающие производительность Apple M2 и даже некоторых моделей MacBook Air 2022 года.

Новая информация от инсайдера Jukanlosreve, ссылающегося на источники в Корее, предполагает, что Snapdragon 8 Elite 2 может показать впечатляющие результаты в тестах. Согласно этим данным, как Snapdragon 8 Elite 2, так и предстоящий Dimensity 9500 от MediaTek, могут набрать около 4000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6. Для сравнения, текущий Snapdragon 8 Elite набирает примерно 3200 баллов в этом же тесте. Это означает потенциальное 25% увеличение производительности для 8 Elite 2, что является значительным обновлением, особенно учитывая уже впечатляющую производительность 8 Elite.

Qualcomm исторически известна своим балансом между чистой производительностью и управлением температурой. Snapdragon 8 Elite, несмотря на его высокую скорость, работает горячее, чем его предшественники, из-за своей высокой тактовой частоты 4,32 ГГц. Это вызывает вопросы о том, как компания справится с ожидаемым ростом производительности в будущем чипе, контролируя при этом температуру. Управление температурой будет ключевым аспектом в разработке Snapdragon 8 Elite 2. Ранее ходили слухи, что Snapdragon 8 Elite 2 может быть произведен как TSMC, так и Samsung, но последние данные указывают на то, что TSMC будет единственным производителем будущего флагманского чипсета Qualcomm. Процесс N3P от TSMC, якобы, обеспечивает улучшенную производительность и лучшую энергоэффективность по сравнению с узлом N3, используемым в 8 Elite. Пока всё это остаётся на уровне слухов и ожиданий, но если эти планы реализуются, это может привести к значительному скачку в мире мобильных технологий.