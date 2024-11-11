Смартфон будет иметь передовой дизайн передовой дизайн без отверстия для селфи-камеры и будет обладать разрешением 1,5K.

Сегодня, 11 ноября, компания Coolan официально объявила о проведении «Демонстрационного мероприятия нового устройства - Nubia Z70 Ultra» 23 ноября в Гуанчжоу. Это событие приглашает владельцев полноэкранных смартфонов, включая модели серий Nubia Z, Xiaomi Mi и OnePlus 7 Pro, чтобы они лично оценили новинку. Основная цель мероприятия — привлечь существующих пользователей полноэкранных смартфонов к обновлению своих устройств на новейшую модель Nubia Z70 Ultra. Ранее компания Nubia уже открыла предзаказы на этот флагман за символическую сумму в 1 юань, а официальный релиз устройства запланирован на текущий месяц.

Новый флагман будет иметь передовой дизайн без отверстия для селфи-камеры и будет обладать разрешением 1,5K. Также экран устройства будет иметь плотность пикселей до 430 PPI, что гарантирует чёткость изображения.

Nubia Z70 Ultra будет обладать мощным процессором Snapdragon 8 Extreme Edition. Этот процессор отличается повышенной частотой работы ядер. Частота двух суперядер увеличена с 3,3 ГГц до 4,32 ГГц, а частота ядер других увеличена с 3,2 ГГц до 3,53 ГГц, что представляет собой рост примерно на 10%.

Новый флагман также будет оснащен системой Nebula AIOS, которая позволяет пользователям выполнять сложные операции с помощью искусственного интеллекта. В числе этих функций: интеллектуальный поиск изображений, интеллектуальные субтитры и голосовое управление.