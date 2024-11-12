Такие данные опубликовали совместно Пекинская ассоциация науки и технологий и Администрация киберпространства Муниципального комитета Пекина.

Сегодня Пекинская ассоциация науки и технологий и Администрация киберпространства Муниципального комитета Пекина совместно опубликовали список распространенные мифы о зарядке мобильных телефонов. Одним из наиболее устойчивых слухов является утверждение, что перед зарядкой необходимо полностью израсходовать заряд мобильного телефона, якобы для продления срока службы батареи.

Этот слух имеет свои корни в прошлом, когда широко использовались никель-хромовые батареи. Если такой аккумулятор заряжался до того, как он был полностью разряжен, его ёмкость временно снижалась из-за эффекта памяти. Однако, современные мобильные телефоны уже давно перешли на использование литиевых батарей, и принципы их эксплуатации существенно отличаются. Литиевые батареи, используемые в современных мобильных телефонах, имеют другой механизм работы. Срок службы литиевой батареи зависит от количества завершённых циклов зарядки, а не от уровня разрядки перед зарядкой. И для данных батарей есть также свои рекомендации. Например, полный разряд аккумулятора перед его подзарядкой не рекомендуется, поскольку это может привести к повреждению ёмкости батареи. Перезаряжать батареи (т.е. не снимать смартфон с зарядки, после полного заряда) также вредна, так как она может ускорить старение батареи и снижать её ёмкость. Лучший подход — заряжать батарею, когда она разрядилась примерно до 20-30% от её полной ёмкости, и отключать зарядное устройство, когда батарея заряжена до 80-90%.

Кроме правильного режима зарядки, важно обратить внимание на безопасность использования зарядных устройств. Многие люди оставляют зарядное устройство подключëнным к розетке даже после того, как телефон уже заряжен, что может представлять серьёзную угрозу безопасности. Зарядное устройство, оставленное включенным в розетку, продолжает выделять тепло, что может ускорить старение устройства и увеличить риск короткого замыкания. Помимо безопасности, оставленное включëнным зарядное устройство также продолжает потреблять электроэнергию. Получается, что следуя простым правилам, можно не только продлить жизнь батареи смартфона, но и обеспечите безопасность использования электронных устройств