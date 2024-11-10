Также известно, что данный смартфон поставляется с зарядным устройством на 80 Вт.

После успешного запуска серии iQOO Z9, включающей стандартный Z9, Z9x и версию Z9 Turbo, а также последующего обновления до Z9 Turbo+, компания, похоже, готовит очередной сюрприз для своих поклонников. В сети появились слухи о скором релизе новой версии популярного смартфона – iQOO Z9 Turbo Long-Life Version.

Сертификация 3C, полученная устройством с номером модели V2352GA, служит весомым подтверждением этой информации. Учитывая, что текущий iQOO Z9 Turbo имеет номер модели V2352A, логично предположить, что V2352GA представляет собой его улучшенную версию. Более того, замеченное 80-ваттное зарядное устройство подтверждает соответствие новым стандартам энергопотребления, характерным для серии Z9 Turbo. Учитывая полученную сертификацию, анонс ожидается уже в конце текущего месяца.

Согласно китайским источникам, главное отличие данной модели кроется в ещё более ёмкой батарее. Если Z9 Turbo+ уже похвастался аккумулятором на 6400 мА*ч, то Long-Life Version, судя по всему, превзойдёт и этот показатель. Точная цифра пока неизвестна, но название модели явно намекает на значительное увеличение времени автономной работы. Однако, не стоит ожидать радикальных изменений в других характеристиках. Вероятно, новый смартфон сохранит преимущества своего предшественника: мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (в отличие от Dimensity 9300 Plus в Z9 Turbo+), яркий 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+, а также знакомую двойную камеру с 50-мегапиксельным главным сенсором.