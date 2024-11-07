Возможно, что Apple также работает над своей версией умного кольца.

Вчера корейский блогер и осведомитель, известный под псевдонимом @yeux1122, поделился интересными подробностями о будущем выпуске Samsung Galaxy Ring 2. Согласно просочившейся информации, Samsung планирует выпустить Galaxy Ring 2 раньше, чем первоначально планировалось. Хотя конкретная дата выпуска ещё не объявлена, можно сделать выводы, основанные на графиках выхода Galaxy Ring. Ранее Galaxy Ring было анонсировано в январе и официально выпущено в июле текущего года. Следуя логике, можно ожидать, что Galaxy Ring 2 будет представлен в первой половине 2025 года.

Galaxy Ring 2 обещает несколько значительных улучшений по сравнению с его предшественником. Одним из ключевых изменений будет более тонкий дизайн, что, безусловно, будет приветствоваться пользователями. Другим важным улучшением станет значительное увеличение времени автономной работы батареи. Многие пользователи Galaxy Ring жалуются на неудовлетворительную производительность батареи, поэтому это изменение будет особенно востребовано. Кроме того, новое кольцо будет оснащено другими новыми функциями, хотя конкретные подробности пока не разглашаются. Учитывая патенты Samsung, можно предположить, что будущие версии Galaxy Ring могут включать такие инновации, как AMOLED-дисплей, сенсоры для измерения гальванической кожной реакции и даже биометрические сенсоры, такие как датчик отпечатка пальца.

Интересно отметить, что блогер @yeux1122 также упомянул о разработке Apple своего собственного умного кольца, а также других носимых устройств, таких как умные очки. Однако это заявление противоречит сообщению Марка Гурмана, который ранее заявил, что Apple не занимается активной разработкой умного кольца. Стоит уточнить, что информация о продуктах Samsung от @yeux1122 всегда подтверждалась, но когда дело касается продуктов Apple, тут он не всегда был прав.