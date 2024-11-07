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СтарыйДед
Samsung представила серию складных смартфонов W25 на базе Snapdragon 8
Компании Samsung Electronics и China Telecom работали вместе над его созданием.

6 ноября 2024 года Samsung Electronics и China Telecom совместно провели торжественную презентацию нового поколения складных смартфонов сверхвысокого класса - Samsung W25 и W25 Flip. Это событие стало очередным шагом в долгосрочном сотрудничестве между двумя компаниями, которые на протяжении более десяти лет работают над развитием серии Samsung W, выпуская новое поколение устройств ежегодно.

Samsung W25 и W25 Flip продолжают традицию благородного стиля, сочетая художественную эстетику с интеллектуальными технологиями. Модель Samsung W25 отличается чёрной керамической задней панелью и золотистой алюминиевой рамкой, что придаёт ей элегантный и роскошный вид. В разложенном состоянии толщина устройства составляет всего 4,9 мм, а в сложенном - 10,6 мм, с общим весом 255 грамм. Устройство оснащено 6,3-дюймовым внешним экраном и 8-дюймовым внутренним экраном. Samsung W25 Flip, в свою очередь, имеет компактный и изысканный корпус с вертикальной складной формой. Он оснащён 6,7-дюймовым основным экраном и 3,4-дюймовым внешним дисплеем, что обеспечивает удобное взаимодействие с устройством. Задняя панель выполнена из керамического материала, напоминающего ювелирное изделие, а чëрно-золотая цветовая гамма добавляет устройству сдержанную и роскошную элегантность.

Обе модели оснащены мощными процессорами. Snapdragon 8 Gen 3 для W25 и Snapdragon 8 Elite for Galaxy для W25 Flip, что обеспечивает значительное улучшение производительности графического процессора, NPU и центрального процессора. Устройства также оснащены модернизированной системой охлаждения для обеспечения длительной производительности. Samsung W25 предлагает варианты конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ, а W25 Flip - 12 ГБ + 512 ГБ. Samsung W25 и W25 Flip поддерживают новое поколение голосового помощника Bixby, который обеспечивает интеллектуальный интерактивный опыт. Bixby обладает мощными возможностями контекстного понимания и может быстро реагировать на потребности пользователя, упрощая управление повседневными задачами и функциями устройства. Интеллектуальные приложения на базе Galaxy AI превращают эти устройства в умных помощников, помогая пользователям легче общаться на разных языках. Что касается системы камер, то Samsung W25 оснащён 200-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, а также 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с автофокусировкой. Samsung W25 Flip использует 50-мегапиксельную заднюю камеру для съëмки селфи на внешнем экране, обеспечивая более текстурированные и реалистичные изображения. Функция автоматического масштабирования и фотопомощник позволяют пользователям создавать различные стили селфи-фотографий без ручной настройки.

Смартфоны будут иметь аккумулятор ёмкостью 4400 мА*ч и поставляться с оригинальным зарядным устройством с номером EP-TA25. Они также поддерживают современные варианты подключения, включая сети WCDMA и LTE, для высокой производительности в различных сетевых условиях. Предполагается, что запуск Samsung W25 и W25 Flip укрепит позиции Samsung на рынке складных телефонов. Розничные цены на устройства установлены следующим образом: Samsung W25 16 ГБ + 512 ГБ - 15 999 юаней (примерно 218 000 рублей) Samsung W25 16 ГБ + 1 ТБ - 17 999 юаней (примерно 245 500 рублей) и Samsung W25 Flip 12 ГБ + 512 ГБ - 9 999 юаней (примерно 136 500 рублей).

#samsung #смартфон #смартфон 2024 #galaxy #складной смартфон #складной дисплей #складной #складной экран #складной сотовый телефон #samsung w24
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