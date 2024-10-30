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СтарыйДед
Представлен смартфон iQOO 13 с процессором Snapdragon 8 Extreme, тройной камерой и батареей 6150 мАч
В данный момент он доступен для покупки только в Китае, но возможен выход и на мировой рынок.

30 октября компания iQOO официально представила свою новую флагманскую модель, iQOO 13, во время конференции по запуску нового продукта. Данное устройство выпущено пока исключительно для китайского рынка, хотя ожидается, что устройство скоро появится и на международных рынках.

iQOO 13 оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что делает его одним из самых производительных смартфонов на текущий момент. Помимо этого, устройство включает в себя киберспортивный чип Q2 собственной разработки iQOO, который существенно улучшает игровые возможности. Система охлаждения состоит из многослойного графена и сверхбольшой VC-камеры 7K, что обеспечивает эффективное охлаждение во время интенсивных задач. Это сочетание технологий позволяет iQOO 13 достигать рекордных результатов в тестах производительности, включая оценку более 3,15 миллионов баллов в AnTuTu. IQOO 13 обладает мощным аккумулятором ёмкостью 6150 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120. Устройство также включает в себя двигатель 1016H и ультразвуковый 3D-модуль распознавания отпечатков пальцев, а также симметричные двойные динамики.

Устройство оснащено 6,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K (3168×1440 пикселей). Экран поддерживает максимальную частоту обновления 144 Гц и технологию LTPO, обеспечивая гладкую и быструю отзывчивость. Кроме того, экран имеет полное высокочастотное затемнение 2592 Гц и технологию DC-подобного затемнения, что существенно повышает комфорт для глаз. IQOO 13 также является первым смартфоном, использующим технологию защиты глаз OLED с круговой поляризацией света, разработанную в сотрудничестве с BOE. Задняя система камер iQOO 13 состоит из трёх сенсоров: 50-мегапиксельной основной камеры, 64-мегапиксельного телеобъектива и 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Это сочетание обеспечивает высокое качество снимков в различных условиях. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. 

Что касается дизайна, то он схож с предыдущей моделью iQOO 12, но с несколькими заметными изменениями. На задней панели находится квадратный модуль камеры со световым галогеновым кольцом, которое может служить индикатором уведомлений. Устройство доступно в нескольких цветовых вариантах, включая чёрный, серебряный, зелёный и белый (с брендингом BMW M). Смартфон работает под управлением OriginOS 5 на базе Android 15. В Китае цены на различные комбинации памяти следующие: 12 ГБ + 256 ГБ — 3999 юаней (около 54 500 рублей), 16 ГБ + 256 ГБ — 4299 юаней (около 58 500 рублей), 12 ГБ + 512 ГБ — 4499 юаней (около 61 000 рублей), 16 ГБ + 512 ГБ — 4699 юаней (около 64 000 рублей), и 16 ГБ + 1 ТБ — 5199 юаней (около 70 500 рублей). Ожидается, что цены на международных рынках будут немного выше из-за роста производственных затрат.

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