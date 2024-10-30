Недавно он был замечен в консоли Google Play, что указывает на международный выпуск.

В июне 2024 года компания Motorola представила новую серию своих складных смартфонов, включающую модели Razr 50 и версию Ultra. Однако, кроме этих флагманских моделей, была также выпущена еще одна версия, которая привлекла особое внимание - Razr 50s. Razr 50s был официально выпущен на японском рынке 27 сентября 2024 года. Недавно, зарубежные СМИ обнаружили эту модель в списке продуктов консоли Google Play, что указывает на то, что она может вскоре появиться на других рынках мира.

Motorola Razr 50s, выпущенный в Японии, оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 7300X и работает под управлением операционной системы Android 14. Смартфон оборудован 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Данная модель имеет 6,9-дюймовый складной основной OLED-дисплей, получивший разрешение 2640 x 1080 пикселей. Также смартфон оснащён 3,6-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1056 x 1066 пикселей, что позволяет пользователям взаимодействовать с устройством даже когда оно сложено. Что касается системы камер, то Razr 50s обладает 50-мегапиксельным основным сенсором и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Передняя камера получила сенсор на целых 32 мегапикселя, обеспечивая высокое качество снимков и видео.

Устройство оснащено встроенным аккумулятором ёмкостью 4200 мА*ч.Razr 50s имеет компактные размеры: толщина устройства составляет 15,9 мм в сложенном виде и 7,3 мм в разложенном, а вес смартфона - 188 граммов. На японском рынке Motorola Razr 50s доступен по цене 115 200 иен (примерно 73 000 рублей).