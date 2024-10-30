Также известно о функции Bright Eyes Eye Protection 2.0, продвинутой системе охлаждения и улучшенном вибромоторе.

31 октября ожидается официальный выпуск OnePlus 13, который обещает стать одним из самых интересных и мощных Android-смартфонов 2024 года. Новый флагман OnePlus будет обладать целым рядом инновационных технологий и улучшений, которые могут привлечь внимание не только фанатов Android, но и пользователей iPhone. И сегодня OnePlus Mobile официально подтвердила некоторые из них.

Среди интересных нововведений является функция передачи в одно касание. Это новая функция, позволяющая передавать фотографии, видео и документы между устройствами одним касанием, что особенно полезно для пользователей, переходящих с iOS, ведь она работает и с iPhone. Также интересна функция Bright Eyes Eye Protection 2.0 для защиты глаз. Она обеспечивает комфортное использование устройства в течение длительного времени. Стоит упомянуть и улучшенную систему охлаждения, которая помогает поддерживать оптимальную температуру устройства во время интенсивных задач, и улучшенный вибромотор, который обеспечивает более реалистичные тактильные ощущения.

Ещё одной из революционных особенностей является технология локальной частоты обновления, которая позволяет разным секциям экрана обновляться с разной частотой, что существенно экономит энергию и увеличивает время автономной работы. Есть также слухи о внедрении магнитной зарядки, подобной MagSafe. Камера оснащена системой обработки изображений Hasselblad и поддерживает различные функции на основе искусственного интеллекта, такие как AI upscale, AI unblur и AI reflection eraser, которые улучшают качество фотографий.

Кроме того, OnePlus 13 отличается значительными изменениями в дизайне по сравнению с предшественником, OnePlus 12. Одним из самых заметных изменений является переход к плоскому дисплею, который должен уменьшить световые отражения, сократить количество случайных касаний и облегчить установку защитных стёкол и чехлов. Новый дизайн также включает текстурированную стеклянную панель на задней части, плоские металлические боковые рамки и крупный модуль камеры Hasselblad, который стал характерной чертой флагманских моделей OnePlus.



