Выпуск новой Xiaomi ThePaper OS 2 запланирован на 29 октября.

Компания Xiaomi официально объявила о запуске своей новой серии флагманских смартфонов, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, который состоится 29 октября 2024 года в 19:00 по пекинскому времени. Это мероприятие также станет площадкой для презентации новой операционной системы, HyperOS 2.0, которая обещает революционизировать пользовательский опыт на смартфонах.

HyperOS 2.0 представляет собой значительный шаг вперед в развитии операционных систем Xiaomi. Эта новая ОС построена на трёх ключевых инновациях: HyperCore, HyperConnect и HyperAI.

HyperCore - это ядро HyperOS 2.0, разработанное для обеспечения максимальной скорости и плавности работы системы. Команда из более чем 3000 инженеров трудилась над оптимизацией системы, решив более 25 000 потенциальных сценариев, чтобы гарантировать идеальную производительность и минимальное потребление энергии во время игр и других ресурсоемких задач.

Технология HyperConnect фокусируется на взаимодействии между различными устройствами Xiaomi, создавая единую экосистему, где телефоны, умные домовые устройства и носимые гаджеты работают вместе без проблем. А в основе AI-технологий Xiaomi лежит HyperAI, которая использует искусственный интеллект для того, чтобы сделать взаимодействие с устройствами более умным и эффективным. Комбинация облачных и локальных вычислений обеспечивает быструю и безопасную работу, сохраняя конфиденциальность пользователей. HyperAI глубоко интегрирована в систему, улучшая не только приложения, но и общий пользовательский опыт.

Кроме того, одним из интересных нововведений в HyperOS 2.0 являются новые анимации разблокировки отпечатком пальца. Понимая, что разблокировка отпечатком пальца является одной из самых часто используемых функций на смартфонах, Xiaomi добавила около шести новых анимаций, позволяющих пользователям настроить внешний вид своего телефона по своему вкусу. Эти анимации не только повышают эстетическую привлекательность устройства, но и демонстрируют мощь ядра HyperCore, гарантируя плавную работу без ущерба для производительности или времени автономной работы.

По словам Лу Вейбинга, президента подразделения мобильных телефонов Xiaomi, основное внимание при улучшении HyperOS 2.0 было уделено базовому пользовательскому опыту. Анимации стали более естественными и плавными, а игры и другие ресурсоëмкие задачи потребляют меньше энергии. Это обеспечит совершенно новый опыт и предложит инновации, где скорость становится "инстинктом" системы.