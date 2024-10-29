Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Представлены очки дополненной реальности третьего поколения Thunderbird Air3 с Micro-OLED дисплеем
Они совместимы с более чем 10 000 устройств, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и другие устройства.

На проведённой осенней конференции по запуску новых продуктов, которая состоялась 28 числа в 19:30 по местному времени, была официально представлена новая версия очков AR - Thunderbird Air3. Эта модель разработана командой Thunderbird Innovation, дочерней компании TCL, которая специализируется в области дополненной реальности (AR) и уже завоевала репутацию лидера в данной отрасли.

Thunderbird Air3 представляет собой значительный шаг вперёд в технологическом развитии очков AR. Новый продукт оснащён совершенно новой оптической системой, которая считается одним из самых мощных нововведений в истории очков AR. Эта система включает в себя дисплей Peacock, совместно разработанный Thunderbird и TCL, а также экран Micro-OLED пятого поколения. В итоге они добились 145% широкого цветового охвата sRGB с цветовым пространством DCI-P3 98%. Благодаря этим технологиям, Thunderbird Air3 обеспечивает исключительное качество изображения. Кроме того, очки оснащены собственной четырёхблочной акустической системой, разработанной специально для этой модели. Эта система обеспечивает иммерсивный звуковой опыт, что делает работу с очками ещё более комфортной и увлекательной. Также она поддерживает современный кодек AAC. При этом вес данного устройства составляет 76 грамм. 

Thunderbird Air3 отличается широкой совместимостью с различными устройствами. Эти очки могут работать с более чем 10 000 устройствами, включая мобильные телефоны, ноутбуки и коммутаторы. Это делает их универсальным инструментом для различных задач, от просмотра фильмов и игр до выполнения офисных задач. Thunderbird Innovation, как часть TCL, накопила значительный опыт в области оптики, аппаратного обеспечения и алгоритмов, что позволяет ей конкурировать с ведущими компаниями в мировой области XR. Thunderbird Air3 отражает конкурентоспособность развивающихся отраслей Китая на мировом рынке, предлагая идеальное сочетание цены и качества. Thunderbird Air3 доступен по цене 1699 юаней, что делает его доступным для широкого круга пользователей.

#виртуальная реальность #дополненная реальность #очки #очки виртуальной реальности #thunderbird #очки дополненной реальности #очки vr #очки ar #thunderbird crane 7 tv
+
Написать комментарий (0)
Студенты Гарварда создали модифицированные очки для распознавания людей и сбора информации о них
Apple планирует выпустить недорогую гарнитуру виртуальной реальности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
36
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
4
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
4
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
4
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
4
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
10
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+
Бывшие студенты Skillbox подали иск на 3,4 млн рублей: компания обвиняется в отказе возврата средств
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
2
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
10

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
3
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
50
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
16
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
6
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
7

Сейчас обсуждают

Тимур Вихарев
04:46
Если пользователь 1 в радиусе действия вышки, то ему и 3g в принципе хватит, пинг только большеват может быть. Но 5G это в том числе про ёмкость сети - когда пользователей сотни/тысячи - то тут уже на...
«Роскосмос» освобождает частоты для 5G, предлагая новые возможности для мобильной связи
Alex Raiz
04:16
У нас уже барыги с Авито ценик в 60к залупили
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
Валерий Шашкин
04:15
Штурм Дворца Амина в Кабуле начало 333
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
DIP32
03:45
Причем народ был массово недоволен таким произволом большевиков и сопротивлялся как мог. Но глубоко плевала "народная" власть коммунистов на мнение русского народа. До сих пор расхлебываем заложенные ...
Президент Финляндии сравнил текущее положение Украины с положением Финляндии в конце советско-финской войны
DIP32
03:38
Причем весьма жесткая, даже жестче чем сейчас свидомые проводят. Большевики гуманностью к русскому народу, вообще, не страдали. Принудительно русские города, подаренные без спросу местного населения, ...
Президент Финляндии сравнил текущее положение Украины с положением Финляндии в конце советско-финской войны
DIP32
03:31
Да, китайцы умеют показать ...своё неуважение)))
Прилетевшую в Китай главу МИД Германии не встретил никто из официальных лиц КНР
Alex Z
03:25
4мошник твой папка что не умел вовремя вынуть ну и дети его такие же дол6ае6ы что и не удивительно
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
nukemall
03:20
Там большинство до насильственной украинизации производившейся большевиками в 1920-30-х годах никакими "хохлами" и близко не было. Ну как произвели украинизацию - так можно произвести и деукраинизацию...
Президент Финляндии сравнил текущее положение Украины с положением Финляндии в конце советско-финской войны
Garthar
03:19
Что-то как-то слишком уж концептуально.
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
Лиля Марионова
03:17
Пишу с него очень нравится) купили с мужем)
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем