Они совместимы с более чем 10 000 устройств, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и другие устройства.

На проведённой осенней конференции по запуску новых продуктов, которая состоялась 28 числа в 19:30 по местному времени, была официально представлена новая версия очков AR - Thunderbird Air3. Эта модель разработана командой Thunderbird Innovation, дочерней компании TCL, которая специализируется в области дополненной реальности (AR) и уже завоевала репутацию лидера в данной отрасли.

Thunderbird Air3 представляет собой значительный шаг вперёд в технологическом развитии очков AR. Новый продукт оснащён совершенно новой оптической системой, которая считается одним из самых мощных нововведений в истории очков AR. Эта система включает в себя дисплей Peacock, совместно разработанный Thunderbird и TCL, а также экран Micro-OLED пятого поколения. В итоге они добились 145% широкого цветового охвата sRGB с цветовым пространством DCI-P3 98%. Благодаря этим технологиям, Thunderbird Air3 обеспечивает исключительное качество изображения. Кроме того, очки оснащены собственной четырёхблочной акустической системой, разработанной специально для этой модели. Эта система обеспечивает иммерсивный звуковой опыт, что делает работу с очками ещё более комфортной и увлекательной. Также она поддерживает современный кодек AAC. При этом вес данного устройства составляет 76 грамм.

Thunderbird Air3 отличается широкой совместимостью с различными устройствами. Эти очки могут работать с более чем 10 000 устройствами, включая мобильные телефоны, ноутбуки и коммутаторы. Это делает их универсальным инструментом для различных задач, от просмотра фильмов и игр до выполнения офисных задач. Thunderbird Innovation, как часть TCL, накопила значительный опыт в области оптики, аппаратного обеспечения и алгоритмов, что позволяет ей конкурировать с ведущими компаниями в мировой области XR. Thunderbird Air3 отражает конкурентоспособность развивающихся отраслей Китая на мировом рынке, предлагая идеальное сочетание цены и качества. Thunderbird Air3 доступен по цене 1699 юаней, что делает его доступным для широкого круга пользователей.