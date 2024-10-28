Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
HMD выпустит смартфон под кодовым названием «Sage» с процессором Unisoc T760 5G и двойной камерой
Использование данного процессора позволит конкурировать в стоимости с другими устройствами в среднем сегменте.

В последнее время компания HMD привлекает внимание фанатов Nokia, выпуская новые продукты, вдохновлённые классическим дизайном Nokia. Одним из таких продуктов является мобильный телефон HMD Skyline, который заметно напоминает серию Nokia Lumia. Судя по последним разработкам, HMD намерена продолжить этот дизайн в будущих продуктах, что означает, что телефоны подобные Skyline и другим моделям, основанным на этом стиле, будут выпускаться до тех пор, пока компания не решит перейти к новому дизайну.

HMD Skyline, представленный недавно, является ярким примером этого подхода. Телефон отличается дизайном, который сочетает элементы из различных моделей Nokia, таких как Nokia N8, Nokia N9 и Nokia Lumia 925/830/930. Этот смартфон оснащён 6,55-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, поддерживающим HDR10. Камера телефона включает в себя 108-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телекамеру с 4-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор с автофокусом. Одной из ключевых особенностей HMD Skyline является его ремонтопригодность, позволяющая пользователям легко заменить такие компоненты, как батарея и экран, с помощью простого снятия задней крышки и нескольких винтов.

Помимо Skyline, HMD планирует выпустить несколько новых моделей, продолжающих этот дизайн. Из зарубежных СМИ стало известно о новом телефоне HMD под кодовым названием «Sage». Судя по рендерам, Sage выглядит как обновлённая версия Skyline и будет доступен в синем, зеленом и красном цветах. HMD Sage будет оснащён 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Телефон также будет иметь водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP52. Хотя эти конфигурации не являются самыми лучшими среди телефонов среднего класса, они вполне достаточны для повседневного использования. Что касается аккумулятора, хотя точная ёмкость не раскрыта, известно, что он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Основная камера Sage оснащена двумя 50-мегапиксельными сенсорами. В плане производительности, HMD Sage будет использовать процессор Unisoc T760 5G, что, вероятно, сделано для поддержания доступных цен. Телефон также ожидается оснастить интерфейсом USB Type-C 2.0, аудиоинтерфейсом 3,5 мм и функцией NFC. Задняя крышка будет матовой, а передняя – стеклянной.

#смартфон #смартфон 2024 #nokia #смартфон 2023 #смартфон 2025 #hmd #hmd skyline #hmd sage #nokia hmd hyper
+
Написать комментарий (0)
OnePlus 13R может стать самым мощным смартфоном среднего класса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
30
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
3
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
4
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
4
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
1
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Бывшие студенты Skillbox подали иск на 3,4 млн рублей: компания обвиняется в отказе возврата средств
+
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
2
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
1
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
47
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
14
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
19
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
5

Сейчас обсуждают

Китя
22:47
Если в танк попадут, то от танка останется большая воронка.
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
Бейнур Муратов
22:47
В том, что те самые члены брикс отказались выступать против коллективного запада. Некоторые страны и вовсе отказались вступать в брикс.
Зеленский назвал провалившимся саммит БРИКС в Казани
alljam
22:47
В случае, если невидимость не сработает и в него пальнут - взрываться он будет очень пафосно.
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
Китя
22:45
Лизка давай кашки в видеокарты. а то карты то какашки.
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
Garthar
22:40
Лол, Язык в жопе только у тебя увы, потому воняет говном. Научись разговаривать нормально потом пиши. Чмошник
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Саша Коротыш
22:32
До 40-го года от Южной Кореи, в случае войны могут остаться "рожки да ножки". Северяне постараются.
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
Виктор Саввинов
22:32
Как и любой подобный сервис.
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
Виктор Саввинов
22:31
Альтернатив стиму нет. Нищебродские варианты типа торрентов не предлагать.
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
typym6ek
22:28
Apple это уже не та фирма, которая предлагала что-то совершенно новое. А хомяки продолжат верить, что у них самые крутые вещи...
Пользователи iPhone 16 жалуются на низкую автономность новых смартфонов Apple
Red Chimbacket
22:16
Человек всем кругом вешает ярлыки про отсутствие мозгов, а сам не может сделать ничего полезного, постоянная генерация статей с одной звездой, ТАЛАНТИЩЕ
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем