Использование данного процессора позволит конкурировать в стоимости с другими устройствами в среднем сегменте.

В последнее время компания HMD привлекает внимание фанатов Nokia, выпуская новые продукты, вдохновлённые классическим дизайном Nokia. Одним из таких продуктов является мобильный телефон HMD Skyline, который заметно напоминает серию Nokia Lumia. Судя по последним разработкам, HMD намерена продолжить этот дизайн в будущих продуктах, что означает, что телефоны подобные Skyline и другим моделям, основанным на этом стиле, будут выпускаться до тех пор, пока компания не решит перейти к новому дизайну.

HMD Skyline, представленный недавно, является ярким примером этого подхода. Телефон отличается дизайном, который сочетает элементы из различных моделей Nokia, таких как Nokia N8, Nokia N9 и Nokia Lumia 925/830/930. Этот смартфон оснащён 6,55-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, поддерживающим HDR10. Камера телефона включает в себя 108-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телекамеру с 4-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор с автофокусом. Одной из ключевых особенностей HMD Skyline является его ремонтопригодность, позволяющая пользователям легко заменить такие компоненты, как батарея и экран, с помощью простого снятия задней крышки и нескольких винтов.

Помимо Skyline, HMD планирует выпустить несколько новых моделей, продолжающих этот дизайн. Из зарубежных СМИ стало известно о новом телефоне HMD под кодовым названием «Sage». Судя по рендерам, Sage выглядит как обновлённая версия Skyline и будет доступен в синем, зеленом и красном цветах. HMD Sage будет оснащён 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Телефон также будет иметь водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP52. Хотя эти конфигурации не являются самыми лучшими среди телефонов среднего класса, они вполне достаточны для повседневного использования. Что касается аккумулятора, хотя точная ёмкость не раскрыта, известно, что он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Основная камера Sage оснащена двумя 50-мегапиксельными сенсорами. В плане производительности, HMD Sage будет использовать процессор Unisoc T760 5G, что, вероятно, сделано для поддержания доступных цен. Телефон также ожидается оснастить интерфейсом USB Type-C 2.0, аудиоинтерфейсом 3,5 мм и функцией NFC. Задняя крышка будет матовой, а передняя – стеклянной.