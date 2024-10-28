Apple также может использовать версию чипа M4 в iPad Air, но это маловероятно.

В ближайшем будущем фанаты продукции Apple могут ожидать несколько значительных обновлений в линейке планшетов, особенно в серии iPad Air. Согласно последним сообщениям от зарубежных СМИ, следующее поколение iPad Air планируется выпустить уже весной 2025 года.

Одним из ключевых обновлений станет переход на более мощные процессоры. Текущий iPad Air оснащён чипом M2, но в новой модели Apple, вероятно, выберет один из нескольких вариантов. Одним из возможных вариантов является полная 10-ядерная версия чипа M2 с графическим процессором, что бы обеспечить значительное увеличение производительности. Однако, более вероятным считается использование чипа M3, который будет представлять собой заметный шаг вперёд по сравнению с текущим M2. Чип M3, построенный на 3-нанометровом техпроцессе, обеспечит до 30% более высокую производительность ЦП и до 15% более высокую производительность ГП по сравнению с M2, а также улучшенную энергоэффективность и новую архитектуру ГП с динамическим кэшированием.

Ещё одним возможным вариантом является использование чипа M4, хотя это менее вероятно, поскольку Apple, возможно, захочет сохранить некоторое различие между iPad Air и iPad Pro. Если чип M4 будет использован, он, скорее всего, будет иметь 8-ядерный процессор и 8-ядерный графический процессор, отличаясь от версий, используемых в iPad Pro.

Хотя дизайн iPad Air следующего поколения, скорее всего, останется без значительных изменений и будет сохранять алюминиевый корпус с плоскими сторонами и округлыми краями, есть несколько других важных обновлений. Одним из них является введение новой клавиатуры Magic Keyboard, специально разработанной для iPad Air. Эта клавиатура не будет иметь алюминиевый верхний корпус, как у версии для iPad Pro, но будет включать функциональную строку клавиш. Ещё одним ожидаемым обновлением является интеграция Face ID, хотя анализ зарубежных СМИ показывает, что это менее вероятно. Хотя Face ID уже более 6 лет используется в iPad Pro и других устройствах Apple, его появление в iPad Air маловероятно.

Новые модели iPad Air также могут получить поддержку Wi-Fi 7, что обеспечит более быстрые скорости и меньшую задержку по сравнению с текущей поддержкой Wi-Fi 6E. Кроме того, ожидается, что устройства будут оснащены портами USB-C, Thunderbolt и Touch ID кнопкой для биометрической аутентификации.