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СтарыйДед
Складной Oppo Find N5 будет оснащён 50-мегапиксельной системой камер и батареей ёмкостью 5700 мАч
Толщина устройства составит чуть более 9 мм, что сделает его одним из самых тонких складных смартфонов на рынке.

Сегодня в Интернете появились интересные детали о будущем складном смартфоне Oppo Find N5. Это устройство не только продолжает стиль предыдущего поколения, но привнесёт с собой несколько значительных усовершенствований. Переход от Find N3 к Find N5 может быть обусловлен стратегическими соображениями компании OPPO, которая ранее также пропускала некоторые серии в своей линейке продуктов. Выпуск Oppo Find N5, который будет продаваться на глобальном рынке под названием OnePlus Open 2, ожидается в первом квартале 2025 года.

Oppo Find N5 сохраняет общий дизайн предыдущей модели, но с некоторыми заметными изменениями. Толщина устройства составит чуть более 9 мм, что сделает его одним из самых тонких складных смартфонов на рынке, потенциально даже тоньше текущего рекордсмена Honor Magic V3. Это достижение особенно впечатляет, учитывая, что конкуренты, такие как Samsung Galaxy Z Fold6, имеют значительно большую толщину. Задняя часть устройства будет оснащена круглым модулем объектива, включающим 50-мегапиксельную основную камеру, дополненную 50-мегапиксельным объективом и 50-мегапиксельной перископной камерой с поддержкой 3-кратного оптического зума. Внутренний складной экран будет иметь разрешение 2K+, обеспечивая потрясающие визуальные эффекты.

Oppo Find N5 станет одним из первых складных смартфонов, оснащённых новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Это обеспечит устройству высокую производительность и современные возможности. Кроме того, смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь двухъячеечную батарею общей ёмкостью от 5565 до 5700 мА*ч.

Устройство также будет оснащено физическим переключателем режимов звука и улучшенной защитой от воды, что повышает его практичность и надёжность. Экран смартфона будет способен работать на частоте обновления 120 Гц, обеспечивая гладкое и быстрое взаимодействие.

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