Производство ещё не началось, но, по данным источников, работы по разработке почти завершены.

Недавно появилась информация от инсайдера Санджу Чоудхари, согласно которой будущий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra может оснащаться революционным 324-мегапиксельным датчиком ISOCELL HR1 в своей основной камере. Если эта информация подтвердится, это сделает камеру данного смартфона самой мощной на рынке, почти вдвое превышая разрешение 200-мегапиксельного сенсора, используемого в текущем флагмане Samsung Galaxy S24 Ultra.

По словам Чоудхари, новая модель также может включать телеобъектив с 3-кратным увеличением и 50-мегапиксельным сенсором. Для сравнения, текущий флагман Samsung оснащён телеобъективом с 3-кратным увеличением на 10 МП и перископным телеобъективом на 50 МП. Хотя производство ещё не началось, источники указывают, что разработка почти завершена. Кроме того, сообщается, что подразделение Samsung ISOCELL работает над ещё более мощным сенсором камеры с разрешением 432 МП.

Однако другой информатор опроверг эту информацию, утверждая, что характеристики камер Samsung Galaxy S26 Ultra могут быть идентичны тем, которые будут у Galaxy S25 Ultra. Согласно этим данным, S25 Ultra, вероятно, сохранит сверхширокоугольный сенсор на 200 МП от S24 Ultra. Учитывая рост производственных затрат, неудивительно, что Samsung может попытаться использовать 200-мегапиксельный датчик ещё несколько лет. Ещё одним важным аспектом является то, что Samsung, возможно, сосредоточится на улучшении разрешения и качества фотографий с помощью программного обеспечения, а не аппаратного. Это подход может позволить компании оптимизировать существующие технологии без значительного увеличения производственных затрат.