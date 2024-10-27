Недавно появилась информация от инсайдера Санджу Чоудхари, согласно которой будущий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra может оснащаться революционным 324-мегапиксельным датчиком ISOCELL HR1 в своей основной камере. Если эта информация подтвердится, это сделает камеру данного смартфона самой мощной на рынке, почти вдвое превышая разрешение 200-мегапиксельного сенсора, используемого в текущем флагмане Samsung Galaxy S24 Ultra.
По словам Чоудхари, новая модель также может включать телеобъектив с 3-кратным увеличением и 50-мегапиксельным сенсором. Для сравнения, текущий флагман Samsung оснащён телеобъективом с 3-кратным увеличением на 10 МП и перископным телеобъективом на 50 МП. Хотя производство ещё не началось, источники указывают, что разработка почти завершена. Кроме того, сообщается, что подразделение Samsung ISOCELL работает над ещё более мощным сенсором камеры с разрешением 432 МП.
Однако другой информатор опроверг эту информацию, утверждая, что характеристики камер Samsung Galaxy S26 Ultra могут быть идентичны тем, которые будут у Galaxy S25 Ultra. Согласно этим данным, S25 Ultra, вероятно, сохранит сверхширокоугольный сенсор на 200 МП от S24 Ultra. Учитывая рост производственных затрат, неудивительно, что Samsung может попытаться использовать 200-мегапиксельный датчик ещё несколько лет. Ещё одним важным аспектом является то, что Samsung, возможно, сосредоточится на улучшении разрешения и качества фотографий с помощью программного обеспечения, а не аппаратного. Это подход может позволить компании оптимизировать существующие технологии без значительного увеличения производственных затрат.