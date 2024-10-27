Также подтверждено, что он оснащён экраном Eco² OLED Plus от Samsung и чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Компания Realme собирается выпустить свой новый флагманский смартфон, Realme GT 7 Pro, не только на китайском, но и на других мировых рынках. Официальный анонс в Китае состоится 4 ноября, а на других рынках в конце того же месяца. Китайская версия устройства будет иметь номер модели RMX5010, а глобальная версия — RMX5011. И теперь смартфон появился в одной из баз данных, раскрывая большинство ключевых характеристик.

По данным, опубликованным в базе данных сертификации TENAA Китая, Realme GT 7 Pro будет оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с технологией Eco² OLED Plus от Samsung и дизайном micro-quad-curved. Экран поддерживает разрешение 2780 x 1264 пикселей и частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц с использованием схемы 8T LTPO. Кроме того, он имеет локальную пиковую яркость до 6000 нит. Для обеспечения безопасности, в устройстве будет установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm, встроенный в экран. Realme GT 7 Pro станет одним из первых смартфонов, оснащённых новым чипсетом Snapdragon 8 Elite.

В плане памяти, устройство будет доступно с различными вариантами: 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти, а также с 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Хотя в списке TENAA содержится неточная информация о батарее, ожидается, что GT 7 Pro будет оснащён мощной батареей ёмкостью 6500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Система камер устройства включает 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тройной блок задних камер, состоящий из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной камеры и 50-мегапиксельной перископической телефото камеры с поддержкой 3-кратного оптического зума.

Realme GT 7 Pro также станет первым смартфоном компании на базе Android 15 и Realme UI 6. Помимо прочего, устройство будет иметь ИК-передатчик, металлическую среднюю рамку и корпус с классом защиты IP68/69. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: Mars Design (оранжевый), Star Trail Titanium (тёмно-серый) и Light White (белый). Внешний дизайн GT 7 Pro включает обновлённый островок камер с брендингом Hyperimage+ и матовый текстурированный стеклянный корпус.