Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Смартфон Realme GT 7 Pro прошёл китайскую сертификацию TEENA с батареей ёмкостью 6500 мАч
Также подтверждено, что он оснащён экраном Eco² OLED Plus от Samsung и чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Компания Realme собирается выпустить свой новый флагманский смартфон, Realme GT 7 Pro, не только на китайском, но и на других мировых рынках. Официальный анонс в Китае состоится 4 ноября, а на других рынках в конце того же месяца. Китайская версия устройства будет иметь номер модели RMX5010, а глобальная версия — RMX5011. И теперь смартфон появился в одной из баз данных, раскрывая большинство ключевых характеристик. 

По данным, опубликованным в базе данных сертификации TENAA Китая, Realme GT 7 Pro будет оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с технологией Eco² OLED Plus от Samsung и дизайном micro-quad-curved. Экран поддерживает разрешение 2780 x 1264 пикселей и частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц с использованием схемы 8T LTPO. Кроме того, он имеет локальную пиковую яркость до 6000 нит. Для обеспечения безопасности, в устройстве будет установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm, встроенный в экран. Realme GT 7 Pro станет одним из первых смартфонов, оснащённых новым чипсетом Snapdragon 8 Elite.

В плане памяти, устройство будет доступно с различными вариантами: 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти, а также с 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Хотя в списке TENAA содержится неточная информация о батарее, ожидается, что GT 7 Pro будет оснащён мощной батареей ёмкостью 6500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Система камер устройства включает 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тройной блок задних камер, состоящий из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной камеры и 50-мегапиксельной перископической телефото камеры с поддержкой 3-кратного оптического зума.

Realme GT 7 Pro также станет первым смартфоном компании на базе Android 15 и Realme UI 6. Помимо прочего, устройство будет иметь ИК-передатчик, металлическую среднюю рамку и корпус с классом защиты IP68/69. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: Mars Design (оранжевый), Star Trail Titanium (тёмно-серый) и Light White (белый). Внешний дизайн GT 7 Pro включает обновлённый островок камер с брендингом Hyperimage+ и матовый текстурированный стеклянный корпус. 

#смартфон #смартфон 2024 #смартфон 2025 #realme gt #смартфон realme #realme gt 7 pro #realme gt7 pro #realm
+
Написать комментарий (0)
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
6
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
1
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
1
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
3
Honor может первой представить флагман с камерами 50+50+50+200 Мп
+
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
Google хочет, чтобы все телефоны на базе Android имели 7 лет обновлений
3
Китай планирует отправить первых туристов в космос в 2027 году
+
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
1
Смартфоном OnePlus 13 можно будет пользоваться в условиях высокой влажности, а также в перчатках
+
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
Samsung Galaxy S25 Ultra может получить улучшенный дисплей с большей яркостью и углами обзора
1
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
TNI: Мужчины призывного возраста покидают Украину, а в ВСУ увеличиваются случаи дезертирства
1
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
8

Популярные статьи

Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
40
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
27
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
3
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
8
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
1
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:39
у меня нет вообще ботов,а вот ты снова в гвоне с своим бредом.шиз
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
17:39
Не забудь подключить ВСЕХ СВОИХ БОТОВ И ПОСТАВИТЬ 23 МИНУСА, малофил)
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Nvidia&Intel Hater
17:39
нет.про тебя все говорят тут.ты шиз со стажем
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Nvidia&Intel Hater
17:38
твоему 285 ни память не помогла ни что либо -он просто в дерьмецо сел.у тебя свиг виать на памяти.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
17:38
Говори за себя.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Dimkovski
17:38
Если 5060 будет опять с 8гб поставляться- это уже ни в какие ворота.. Красные 8гб ставили 10 лет назад.
Генеральный директор Ford восхитился Xiaomi SU7: «Я не хочу расставаться с ним»
Gerr_Lord87
17:37
На кону новые сверх производительные карты от NVIDIA. Неужели ты думаешь, что ставить позорную амуду, которая даже не может совладать с высоко частотными плашками пямяти и траблами в играх UE5, это д...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
NN000
17:37
если бы интел тогда купила nv небыло бы ни той ни другой - зря не купила.
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
Nvidia&Intel Hater
17:36
когда уже ты сольешься с своим бредом.достал всех.Таблетки пропей от шизы.твой 285 обосрался -а какие надежды у тебя были на него.а он соснул.Хотя несомненно лучше твоего дерьма 10900 что у тебя сейча...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
17:34
Прими таблетки от лечащего врача)
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем