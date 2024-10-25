Это всепогодный экран с с естественным освещением и искусственным интеллектом.

Серия смартфонов Honor Magic 7 готовится к официальному выпуску 30 октября, и по мере приближения этой даты компания Honor активно раскрывает дополнительную информацию касательно её конфигурации. 25 октября Honor официально объявила о том, что серия Honor Magic 7 станет первой в отрасли, оснащённой уникальным всепогодным экраном с естественным освещением и искусственным интеллектом. Этот экран объединяет семь ключевых технологий защиты зрения. Среди этих функций:

- Технология кругового поляризованного света;

- Защита глаз, подобная естественному свету:

- Дисплей для помощи во сне;

- Отображение естественных цветов;

- Затемнение с нулевым риском ШИМ с частотой 4320 Гц;

- Низкий уровень синего света на аппаратном уровне;

- Защита глаз от расфокусировки с помощью искусственного интеллекта (AI).

Функция "Защита глаз от расфокусировки с помощью искусственного интеллекта" является одним из наиболее обсуждаемых нововведений. На Всемирной коммуникационной конференции (MWC) в Шанхае в конце июня этого года генеральный директор Honor Чжао Мин заявил, что эта инновационная функция умело интегрирует конечный искусственный интеллект и технологию экрана. Она позволяет интеллектуально настраивать экран в соответствии с окружающей средой и привычками пользователя, создавая эффект, подобный "расфокусированному зеркалу".

Лабораторные данные показывают, что после 25 минут непрерывного использования экрана с технологией защиты глаз AI-дефокусировкой кратковременный индекс близорукости пользователей может снизиться в среднем на 13 градусов, а максимальное снижение может достигать 75 градусов. Это обеспечивает пользователям более здоровое визуальное восприятие при длительном использовании мобильных телефонов. Кроме того, эта технология сочетает в себе функции защиты глаз от сухости глаз с использованием искусственного интеллекта, которые могут интеллектуально определять риски сухости глаз и активно корректировать их, эффективно снимая зрительную усталость.

Благодаря изучению с помощью искусственного интеллекта привычек пользователя во время сна и распознаванию намерений спать, эта технология также может интеллектуально регулировать цветовую температуру и яркость экрана, обеспечивая функции отображения искусственного интеллекта для помощи во сне. Это помогает пользователям улучшить качество сна в ночное время. Эти семь функций защиты глаз серии Honor Magic 7 не только определяют новые стандарты технологий защиты глаз, но и приносят пользователям новую революцию в области защиты глаз. Серия также оснащена уникальным всепогодным защитным экраном для глаз с искусственным интеллектом и естественным освещением, реализующим переход от пассивной к активной, от универсальной к точной защите глаз.

Компания Honor всегда придерживалась позиции глубоких исследований и постоянных инноваций в области технологий защиты глаз. В конце прошлого года Honor основала лабораторию защиты глаз Oasis и инвестировала более 1 миллиарда юаней в исследования и разработки, сосредоточив внимание на новых направлениях исследований человеческого фактора, специализации и стандартизации. Honor также сотрудничает с партнерами в отраслевой цепочке, такими как Rheinland, BOE, Visionox и Tianma, чтобы совместно установить отраслевой эталон для здоровых дисплеев.