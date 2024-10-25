ROG 8 был оснащён 32-мегапиксельным телеобъективом, но ROG 9, похоже, его не получит.

Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) недавно объявила о глобальном запуске смартфонов серии ROG Phone 9, релиз которых состоится 19 ноября 2024 года. Компания обещает поднять мобильный гейминг на новые высоты, благодаря передовым технологиям и непревзойдёнными производительными возможностями. И недавно зарубежные СМИ раскрыли конфигурацию ROG 9 и опубликовали изображение в высоком разрешении.

ROG Phone 9 будет оснащён последним чипсетом Snapdragon 8 Elite, который включает в себя процессор второго поколения Qualcomm Oryon и усовершенствованную графику Adreno GPU. Дизайн ROG Phone 9 сохраняет традиционный геймеро-ориентированный стиль, с характерными острыми углами. Задний модуль камеры имеет квадратную форму и включает три камеры: 50-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельную дополнительную камеру. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Однако, в отличие от предыдущей модели ROG 8, в ROG 9 отсутствует 32-мегапиксельный телеобъектив, что может быть расценено как шаг назад в плане аппаратной обработки изображений.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей и максимальной частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает плавный и безлаговый гейминг. Аккумулятор ROG Phone 9 имеет ёмкость 5800 мА*ч, что на 300 мА*ч больше, чем у предыдущей модели ROG 8, и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт. Информация о поддержке беспроводной зарядки пока не подтверждена.